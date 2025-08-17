search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 19:47
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ευάγγελος Βενέτης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

17.08.2025 17:53

Στον Βωμό της Αμερικανοποίησης: Τα δικαιώματα της γυναίκας κι η δαιμονοποίηση του Ισλάμ

17.08.2025 17:53
venetis

Με αφορμή το πρόσφατο ανυπόγραφο δημοσίευμα ελληνικού μέσου ενημέρωσης με τίτλο  «Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ» (Πρώτο Θέμα, 12.8.2025, 19:02) χρειάζεται να αναδειχθούν συγκεκριμένα σημεία σχετικά με την ουσιαστική γνώση της ισλαμικής και ιρανικής κοσμοαντίληψης επί του θέματος το οποίο απλώς αναπαρήχθηκε από ξένα ΜΜΕ και ΜΜΔ.

Η ιρανική κοινωνία σέβεται βαθύτατα την παράδοση και είναι ταυτόχρονα δεκτική στην εξέλιξη, τη νέα τεχνολογία και ιδέες που ενδεχομένως έρχονται από άλλους πολιτισμούς. Ταυτόχρονα όμως η εν λόγω δεκτικότητα γίνεται με κριτικό νου, κι όχι άκριτα, ώστε κάθε φορά το «νέο» να είναι συμβατό με την παράδοση κι όχι να την υπερσκελίζει. Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και δη των δύο φύλων.

Το Ιράν δηλαδή κι ο ισλαμικός κόσμος εν γένει έχουν διακριτή αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά το νομικό τους πλαίσιο. Ενώ η έννοια των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» είναι θεσμικά δυτικής έμπνευσης βασισμένη στον υλιστικό Διαφωτισμό, το Ισλάμ έχει την δική του πνευματική αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασισμένο στην δική του μεταφυσική παράδοση. Ο ενδυματολογικός κώδικας στο δημόσιο χώρο έχει την δική του πνευματική και κοινωνική σημειολογία, η οποία είναι άγνωστη στο δυτικό μάτι.

Αναφορικά με το εν λόγω γεγονός είναι σαφές ότι η επίθεση εναντίον της γυναίκας έγινε από υπερσυντηρητικό άνδρα αμφιβόλου νοητικής ευστάθειας. Δρα απρόκλητα κι απροειδοποίητα για να χτυπήσει με τόσο σκληρό τρόπο την γυναίκα και κατόπιν απομακρύνεται για να μην τραβήξει την προσοχή των περαστικών. Τέτοια συμπεριφορά απαγορεύεται στην ισλαμική παράδοση και νομοθεσία. Αναμφίβολα είναι ακραίο γεγονός για τα ιρανικά δεδομένα καθώς η αυτοδικία δεν ενθαρρύνεται από το νομικό και πολιτικό σύστημα της χώρας. Θα πρέπει να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.

Κάποιοι στη Δύση κάνουν ότι ξεχνούν ότι για διαφόρους λόγους ότι η γυναίκα είναι απαράδεκτα εκτεθειμένη στη βία όχι μόνο στον ισλαμικό κόσμο αλλά και τον χριστιανικό, τον ιουδαϊκό κι όλα τα θρησκευτικά πλαίσια, στη χώρα μας κι όλο τον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποσπασματική διασύνδεση του εν λόγω γεγονότος με τις δηλώσεις της εδρεύουσας στις ΗΠΑ Ιρανής αντικαθεστωτικής Μασίχ Αλινεζάντ απλώς αναπαράγει τον χρόνιο πόλεμο επικοινωνίας κύκλων της Δύσης εναντίον του Ιράν εν τω μέσω της πολεμικής ανάπαυλας Ιράν και Ισραήλ-ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με τα δυτικά δημοσιεύματα και την ολοένα αυξανόμενη επικοινωνιακή πολεμική εκστρατεία δαιμονοποίησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από κύκλους της Δύσης για το θέμα των δικαιωμάτων της γυναίκας σε σχέση με τον ενδυματολογικό της κώδικα πρέπει να τονισθεί ότι το Ισλάμ, όπως όλες οι θρησκείες, αποτελεί τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων της γυναίκας, όπως αυτά απορρέουν από την ίδια της την φύση και την παράδοση. Ο κάθε πολιτισμός είναι διακριτός με την δική του αυτοτέλεια.

Στο Ιράν οιαδήποτε μεμονωμένα περιστατικά αυτοδικίας περαστικών σε βάρος γυναικών οι οποίες ενδεχομένως δεν εφαρμόζουν επαρκώς τον ενδυματολογικό κώδικα αποτελούν ακραίες πράξεις ιδιόρρυθμων ατόμων οι οποίες δεν συνάδουν με τον νόμο τον οποίο συνταγματικά μόνο το ιρανικό κράτος εφαρμόζει μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του.

Αν τώρα κάποιοι στη χώρα μας ή τη Δύση θεωρούν ότι η γυναίκα στο Ιράν και τον ισλαμικό κόσμο θα πρέπει να αμερικανοποιηθεί απλώς και μόνο για λόγους παγκοσμιοποίησης στο όνομα μιας δήθεν «επιλογής» η οποία οδηγεί συνήθως στο αδιέξοδο, τότε δεν έχουν παρά να κοιτάξουν το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί η γυναίκα στη χώρα μας με κύρια συνέπεια την υπογεννητικότητα ως αποτέλεσμα της ανεπανάληπτης κρίσης και καταστροφής που υφίσταται η οικογένεια στην Ελλάδα στον βωμό της αμερικανοποίησης και μιας δήθεν προόδου. Κοινώς ας κάνουμε πρώτα την συλλογική αυτοκριτική μας πολιτιστικά και τότε βλέποντας τα δικά μας λάθη ας αποφεύγουμε να κρίνουμε τους άλλους ως δήθεν «αναμάρτητος πολιτισμός».

* Ο Δρ. Ευάγγελος Βενέτης είναι Ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής

macron 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα»

new york pyrovolismoi
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 3 νεκροί και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κλαμπ (Video)

anilikoi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Την Δευτέρα η απολογία των 5 ανηλίκων που λήστεψαν και ξυλοκόπησαν 15χρονο

kinima-dimokratias_0912_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας για την λεκτική επίθεση αλλοδαπού στους Εύζωνες: «Απαράδεκτη πράξη προσβολής της Πατρίδας»  

epanomi_thalassa_1607_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα που κινδύνευσαν να πνιγούν (Video)

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας - Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 19:44
