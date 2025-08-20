search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ρενάτο Λέκκα ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

20.08.2025 06:30

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας ο Ανδρουλάκης – Επίδομα για τους πυροσβέστες ζητάει το ΠΑΣΟΚ 

20.08.2025 06:30
kideia_lenas-samara_nikos-androulakis

Μπορεί στην Χαριλάου Τρικούπη να έχουν βάλει μπρος τις μηχανές τους και να ετοιμάζονται για την παρουσίαση του προγράμματος του Κινήματος για την διακυβέρνηση της χώρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης να πηγαίνει για πρώτη φορά στην πόλη ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούν έντονα τα τεκταινόμενα. 

Στην Αχαϊα ο Ανδρουλάκης  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επικείμενη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας. Βέβαια, υπάρχουν στελέχη εντός της Χαριλάου Τρικούπη τα οποία θεωρούν ότι η περιοδεία αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί πληγείσες περιοχές από την πρόσφατη πυρκαγιά με πρώτο σταθμό να είναι η περιοχή Μπάλα και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου

Το μεσημέρι της Πέμπτης θα βρίσκεται στον 1ο πυροσβεστικό σταθμό Πάτρας και στις 14.00 στην Παλαιά Περιστερά στην κοινότητα του Αγίου Στεφάνου. Στις 14.30 θα συναντηθεί με τον αγροτικό σύλλογο Δυτικής Αχαΐας. 

Επίδομα για τους πυροσβέστες

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ζητάει τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού. Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Μιχάλης Χάλαρης, Γραμματέας Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας του κόμματος, υποστήριξαν πως «οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά». 

Παράλληλα τα στελέχη του Κινήματος υπενθυμίζουν πως το ΠΑΣΟΚ δια του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευθεί δημόσια στις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα για:

  • Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς.
  • Πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος σε καθεστώτα πολλών ταχυτήτων. 

«Η αναγνώριση του δύσκολου και  απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις» υπογραμμίζουν οι κ.Πουλάς και Χάλαρης, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα»

