Μεταναστευτικό – Λέσβος: Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βλέπει εισβολή όπως στην Κύπρο και αποθεώνει τον Μουτζούρη (Video)

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη σήμερα Παρασκευή στην Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το μεταναστευτικό, ενόψει και της άφιξης του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη.

Στη συνάντηση, όπως είναι φυσικό, συμμετείχαν οι τρεις βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Μέχρι εδώ όλα καλά, ωστόσο τα όσα είπε στις κάμερες ο βουλευτής του Κινήματος προκαλούν εντύπωση αφού ούτε λίγο ούτε πολύ παραλλήλισε το Μεταναστευτικό με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Σχεδόν ομόφωνα συμφωνήσαμε πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία δομή στη Λέσβο, παρά μόνο ένα μικρό γραφείο καταγραφής», ανέφερε ο κ. Παρασκευαϊδης υποστηρίζοντας πως η δημιουργία μεγάλης δομής «θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μικρού μουσουλμανικού χωριού, που μπορεί να αξιοποιήσει η Τουρκία για να αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αφού έδωσε συγχαρητήρια στον… Κώστα Μουτζούρη και είπε πως «οι δομές πρέπει να δημιουργούνται στο εσωτερικό της χώρας και όχι στα νησιά γιατί μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να αποτελέσει αφορμή προβοκάτσιας, όπως συνέβη στην Κύπρο.

«Η πολιτικής επομένως (της Τουρκίας) όπως θέλει να το δείξει είναι η προστασία όλων των Μουσουλμάνων του κόσμου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, αυτήν την δομή, η οποία δεν είναι μικρή 5.000 – 10.000 κατοίκων σαν Μουσουλμανικό στέκι θα επεκτείνει τα σύνορα, θα βάλει έναν προβοκάτορα να δημιουργήσει μία φασαρία, θα έρθει να τους σώσει πάλι όπως και στην Κύπρο και βλέπουμε πως λειτουργούν. Δεν πρέπει να επιτραπεί δομή στην Λέσβο και αυτό ευτυχώς το έχει καταλάβει ο Περιφερειάρχης μας, ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται για να περάσει αυτήν τη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αλήθεια, η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με τα όσα λέει κ. Παρασκευαϊδης;

Διαβάστε επίσης:

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στις 12:00 στην Ημαθία η κηδεία του

Παπασταύρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί

Κίνημα Δημοκρατίας για γυναικοκτονία στον Βόλο: Δεν είναι «οικογενειακές τραγωδίες», είναι δολοφονίες