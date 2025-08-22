search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 21:51
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 21:04

Μεταναστευτικό – Λέσβος: Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βλέπει εισβολή όπως στην Κύπρο και αποθεώνει τον Μουτζούρη (Video)

22.08.2025 21:04
panagiotis_paraskeuaidis_new

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη σήμερα Παρασκευή στην Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το μεταναστευτικό, ενόψει και της άφιξης του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη.

Στη συνάντηση, όπως είναι φυσικό, συμμετείχαν οι τρεις βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Μαρία Κομνηνάκα και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Μέχρι εδώ όλα καλά, ωστόσο τα όσα είπε στις κάμερες ο βουλευτής του Κινήματος προκαλούν εντύπωση αφού ούτε λίγο ούτε πολύ παραλλήλισε το Μεταναστευτικό με την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Σχεδόν ομόφωνα συμφωνήσαμε πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία δομή στη Λέσβο, παρά μόνο ένα μικρό γραφείο καταγραφής», ανέφερε ο κ. Παρασκευαϊδης υποστηρίζοντας πως η δημιουργία μεγάλης δομής «θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μικρού μουσουλμανικού χωριού, που μπορεί να αξιοποιήσει η Τουρκία για να αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο».

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αφού έδωσε συγχαρητήρια στον… Κώστα Μουτζούρη και είπε πως «οι δομές πρέπει να δημιουργούνται στο εσωτερικό της χώρας και όχι στα νησιά γιατί μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να αποτελέσει αφορμή προβοκάτσιας, όπως συνέβη στην Κύπρο.

«Η πολιτικής επομένως (της Τουρκίας) όπως θέλει να το δείξει είναι η προστασία όλων των Μουσουλμάνων του κόσμου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, αυτήν την δομή, η οποία δεν είναι μικρή 5.000 – 10.000 κατοίκων σαν Μουσουλμανικό στέκι θα επεκτείνει τα σύνορα, θα βάλει έναν προβοκάτορα να δημιουργήσει μία φασαρία, θα έρθει να τους σώσει πάλι όπως και στην Κύπρο και βλέπουμε πως λειτουργούν. Δεν πρέπει να επιτραπεί δομή στην Λέσβο και αυτό ευτυχώς το έχει καταλάβει ο Περιφερειάρχης μας, ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται για να περάσει αυτήν τη γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αλήθεια, η Χαριλάου Τρικούπη συμφωνεί με τα όσα λέει κ. Παρασκευαϊδης;

Διαβάστε επίσης:

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στις 12:00 στην Ημαθία η κηδεία του

Παπασταύρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ο ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί

Κίνημα Δημοκρατίας για γυναικοκτονία στον Βόλο: Δεν είναι «οικογενειακές τραγωδίες», είναι δολοφονίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα – Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

mario draghi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική Ντράγκι στην Ευρώπη: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης καταρρίφθηκε

trump-834
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

plevris georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κήρυξε… «πόλεμο» στον ΟΗΕ: Μετά τον Πλεύρη και ο Γεωργιαδης επιτίθεται στην ειδική εισηγήτρια για το προσφυγικό

taxi_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία ανηλίκων ξάφριζε οδηγούς ταξί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης – Οδηγός περιγράφει τον τρόμο που βίωσε (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα, έως και 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή - Πού θα βρέξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 21:39
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο Αζέρων πρακτόρων στην Ελλάδα – Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

mario draghi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κριτική Ντράγκι στην Ευρώπη: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης καταρρίφθηκε

trump-834
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

1 / 3