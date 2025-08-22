Ο Τραμπισμος στήνει πόλεμο στην Καραϊβική με στόχο την Βενιζεουλέα

Η ανακοίνωση για την άμεσα επιστράτευση και εξοπλισμού των 4,5 εκατομμυρίων πολιτοφυλάκων από τον Μπολιβαριανη Δημοκρατία της Βενεζουέλας , εντάσσεται στην αυτονόητη αντιμετώπιση της νέας επιθετικής, παράνομης απειλής από τις ΗΠΑ προς ένα κυρίαρχο κράτος ,μέλος του ΟΗΕ , απλά γιατί το αμερικανικό Ιμπεριουμ αναζητά ,σχεδιάζει και επιδιώκει την διατήρηση των συμφερόντων στην λεγόμενη « πίσω αυλή» του.

Η Λατινική Αμερική και η καραϊβική συναποτελούν μια αγωνιστική, αντιαποικιακη και αντιμπεριαλιστική γεωπολιτική «ζώνη» έξω από το στρατόπεδο των ΗΠΑ.

Αυτή η αδιάκοπη πάλη των λαών της Λατ.Αμερικής και Καραϊβικής μετρά σχεδόν δύο αιώνες πανανθρώπινων αξιών και αγώνων και δεν παραδίδεται.

Ταυτόχρονα η αύξηση της επικήρυξης στα 50 εκατομμύρια δολάρια για «πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη» του Βενεζουελάνου προέδρου, και στην ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτών, υποστηριζόμενων από ένα πυρηνοκίνητο επιθετικό υποβρύχιο, αντιτορπιλικά, αναγνωριστικά αεροσκάφη και άλλα πολεμικά πλοία στην Καραϊβική δηλώνουν την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται.

Τόσοι ηγέτες και χώρες έχουν δεχθεί ολοκληρωτικές επιθέσεις, εισβολές, δολοφονίες τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο που τώρα οι ΗΠΑ και οι «μικροί εταίροι» ( ΕΕ) νομίζουν ότι η Μπολιβαριανη δημοκρατία της Βενεζουέλας θα μπει στον κατάλογο των θυμάτων.

Ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη εκατομμυρίων πολιτοφυλάκων ως απάντηση στην απειλή που συνιστά η στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. , Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην Καραϊβική για στρατιωτική επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών , λίγο μετά τη διπλασίαση της «επικήρυξης» για τον Μαδούρο, ο οποίος κατηγορείται ότι είναι μέλος καρτέλ, ανεβάζοντας την « αμοιβή» για την σύλληψη του στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ενα κακόγουστο έργο έρχεται στο προσκήνιο εκ νέου , οι « σερίφηδες » του πλανήτη δεν κατανοούν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει .

Ο μονοπωλικος κόσμος ανήκει στην φαντασία του παγκόσμιου χρηματικού καπιταλισμού .

Η πρόεδρος του Μεξικου αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο ζήτησε άμεσα να δοθούν στην δημοσιότητα όλα εκείνα τα στοιχεία από τις κατηγορίες των ΗΠΑ . Απόλυτη σιωπή , καμία απάντηση δεν δόθηκε από τον λευκό οίκο.

Απέναντι στις νέες ιμπεριαλιστικές απειλές του Τραμπ, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική επαναβεβαιώνουν τον χαρακτήρα τους ως Ζώνη Ειρήνης. Τόσο η πρόεδρος του Μεξικου Κλαουδια Σαινμπαουν , ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουσταβο Πέτρο, ο πρόεδρος της Κουβας Μιγκέλ Ντίαζ Κανελ , ο πρόεδρος Βραζιλίας Ιγνασιο Λουλα Ντα Σιλβα ανάμεσα σε πολλούς ηγέτες της Λατ. Αμερικής και Καραϊβικής δηλώνουν την σθεναρή αντίσταση τους στα αμερικάνικα σχέδια και εμμένουν στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου .

Στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε μυστικά , σωρι2 δημοσιότητα μια οδηγία που επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις για την καταπολέμηση των καρτέλ, τα οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ονοματίζει αρχηγού κράτους ως μέλους των καρτέλ. Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός στο παρελθόν έχει αξιοποίησει ψέμματα με την αμέριστη βοήθεια των επικοινωνιακών « Καρτέλ» , τα συστημικά ΜΜΕ της δύσης .

Τα στρατιωτικά μέτρα, ανακοινώθηκαν μία μέρα μετά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου ότι αυξάνεται η επικήρυξη στα 50 εκατομμύρια δολάρια για όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα συμβάλουν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί, χωρίς αποδείξεις, ότι έχει σχέσεις με την οργάνωση Τρέν ντε Αραγκούα και το Καρτέλ της Σιναλόα, και τα δύο χαρακτηρισμένα από την Ουάσιγκτον ως «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Προσέθεσε επίσης το Καρτέλ των Ήλιων, μια οργάνωση της οποίας η ύπαρξη δεν έχει αποδειχθεί, ενώ ταυτόχρονα κατονόμασε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ως ηγέτη αυτής της οργάνωσης. Οι αποδείξεις όλων αυτών των κατηγοριών δεν ανακοινώνεται ούτε δημοσιοποιούνται . Γιατί άλλωστε ; Ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προταθεί για τον Νόμπελ ειρήνης!

Οι χώρες του ALBA-TCP χαρακτήρισαν αυτές τις ενέργειες ως παράνομες και παρεμβατικές. Το μπλοκ επανεπιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην κυριαρχία των λαών.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ALBA , εξέφρασαν την απόλυτη στήριξή τους στον συνταγματικό και νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Κατήγγειλαν τις αβάσιμες κατηγορίες που στοχεύουν στην απονομιμοποίηση κυρίαρχων κυβερνήσεων.

Αποδοκίμασαν επίσης την πρόθεση να δικαιολογηθούν ξένες επεμβάσεις στην περιοχή. Η διακήρυξη τόνισε την ανάγκη προστασίας της σταθερότητας των κρατών. Η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ επισημάνθηκε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Οι ηγέτες υπογράμμισαν ότι αυτά τα σχέδια παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που κατοχυρώνει την κυριαρχία, την ισότητα των κρατών και την αυτοδιάθεση. Η Σύνοδος απαίτησε σεβασμό στο διεθνές νομικό πλαίσιο. Ζήτησε επίσης τον τερματισμό ενεργειών που απειλούν την περιφερειακή ειρήνη.

Το ALBA-TCP καταδίκασε τα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν κυβερνήσεις της περιοχής.

Οι χώρες κατήγγειλαν την ενίσχυση του αποκλεισμού κατά της Κούβας ως ενέργεια που υπονομεύει την ειρήνη.

Οι. Ιεροί « εταίροι της ΕΕ» απέχουν από τις όποιες δηλώσεις καταδίκης των σχεδίων των ΗΠΑ , αφού και η ίδια ΕΕ οραματίζεται νέους πολέμους ανά τον κόσμο ο ώστε η παρακμάζουσες αυτοκρατορίες της Ευρώπης να ξαναζήσουν και πάλι μέρες αποικιακής δόξας.

Η πρόσφατη διακήρυξη των χωρών μελών της ALBA διακήρυξη ανέδειξε τον αντιιμπεριαλιστικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα του μπλοκ.

Οι ηγέτες στήριξαν το κάλεσμα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο για μια συνάντηση υπουργών Εξωτερικών, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινής, αξιοπρεπούς και κυρίαρχης στάσης απέναντι στις απειλές ξένης επέμβασης στη Βενεζουέλα.

Η 13η Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του ALBA-TCP ενίσχυσε τη θέση του μπλοκ κατά του επεμβατισμού και υπέρ της περιφερειακής ενότητας απέναντι σε κάθε εξωτερική επιθετικότητα.

Εδώ στην Ελλάδα η σημερινή, θλιβερή κυβέρνηση της ΝΔ , συμμετέχει και παρακολουθεί ως ουραγός της παγκόσμιων ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων που συντελούνται είτε στη Γάζα , την κατεχόμενη Παλαιστινη , ή οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη . Το σύνολο της ηγεσίας της χώρας μας συμμετέχει ως ένας απλός ουραγός στα εγκλήματα που διαπράττονται στην διεθνή σκηνή .

Το διεθνές δίκαιο που συνεχώς επικαλείται , είναι πλέον μια κενή φράση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνεχώς το «αναμασά» η ελληνική πολιτική ηγεσία .

Καιρός είναι ο λαός μας να φράξει κάθε απόπειρα που συντελείται προς όφελος των ευρωατλαντικών και σιωνιστικων εγκληματικών καρτέλ. Τα μαζικά κινήματα ειρήνης και αντιμπεριαλιστικών δράσεων να γίνουν άκρως αποτελεσματικά, ευρηματικά, μαζικά για βάλουν φρένο στα παράφρονα σχέδια που ντροπιάζουν την αντιφασιστική , αντιμπεριαλιστική ιστορία του λαού μας. Η αριστερά οφείλει να βρίσκεται μαζί με τους λαούς για τους λαούς !

Ο Κώστας Ησυχος είναι μελος της Π.Γ. της ΛΑΕ – ΑΑ