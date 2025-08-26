Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

Κάλεσμα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το επιτυχημένο μοντέλο μοριακού ελέγχου στο σάλιο των αιγοπροβάτων, το οποίο εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να μπει «φρένο» στην ευλογιά, απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, πλαισιωμένος από τους Αντιπεριφερειάρχες Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα, ΠΕ Λάρισας Μαρία Γαλλιού, τον Γενικό Διευθυντής της ΔΑΟΚ Δημήτρη Σταυρίδη και τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, ο κ. Κουρέτας σημείωσε «η επιλογή της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει τη διενέργεια μοριακού ελέγχου στο σάλιο των αιγοπροβάτων προκειμένου να βρίσκεται μπροστά από τη νόσο αρκετές μέρες πριν, δικαιώθηκε, όπως δείχνει η μείωση των κρουσμάτων στη Θεσσαλία».

«Καλώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να υιοθετήσει αυτό το πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά την επικράτεια, για να μπει ένας φραγμός στην ευλογιά», πρόσθεσε ο κ. Κουρέτας.

Υπενθυμίζεται ότι όταν ξεκίνησε – περί τα μέσα Ιουλίου – η διενέργεια των μοριακών ελέγχων στο σάλιο των αιγοπροβάτων για την αναχαίτιση των κρουσμάτων της ευλογιάς, ο Περιφερειάρχης είχε δηλώσει ότι σε ένα μήνα περίπου θα γνωρίζει αν η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική. Σήμερα τα νούμερα τον δικαιώνουν.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Τo πρώτο διάστημα, όταν ξεκινήσαμε τον μοριακό έλεγχο στο σάλιο, κάναμε περίπου την εβδομάδα 400 εκτροφές, δειγματίζαμε συνολικά 100.000 ζώα, δηλαδή 4.000 δείγματα. Με αυτό τον τρόπο ήμασταν ένα βήμα μπροστά από τη νόσο. Η πρώτη περίοδος, στην οποία ξεκινήσαμε είχαμε 43 ύποπτες εκτροφές και 24 θετικές. Το δεύτερο δεκαήμερο 46 ύποπτες και 53 θετικές, το τρίτο δεκαήμερο 36 ύποπτες και 38 θετικές και το τέταρτο 49 ύποπτες και 22 θετικές. Αυτό σημαίνει πως όταν βρίσκαμε μία θετική εκτροφή, αποκλείαμε το ζώο από το να δίνει γάλα. Άρα, ο γαλατάς έβγαινε από το σύστημα. Αν, ωστόσο, εμείς δεν κάναμε τα απαραίτητα, δεν θα το γνώριζε και θα έπαιρνε γάλα κανονικά και έτσι ο ιός θα μεταφερόταν συνεχώς. Επί της ουσίας με το να ρίχνουμε τα θετικά κρούσματα, σπάει ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς. Κι αν συνεχίσουμε έτσι, σε 15 μέρες θα έχουμε πολύ λιγότερα».

«Το μοντέλο αυτό πρέπει να το υιοθετήσει το Υπουργείο και να το διαδώσει σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε σε δύο μήνες περίπου να μπορούμε να φύγουμε από την ευλογιά. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια που το κάνει ανά την επικράτεια και μάλιστα με δικούς μας πόρους», σημείωσε ο Περιφερειάρχης και κάλεσε το ΥΠΑΑΤ να δημιουργήσει μία επιτροπή από επιστήμονες, η οποία θα ενημερώνει καθημερινά για την πορεία των κρουσμάτων της ευλογιάς, όπως γίνονταν την περίοδο της του covid-19.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη δημιουργία από την Περιφέρεια και πέμπτου απολυμαντικού σταθμού, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Λιβαδίου Ελασσόνας.

Από την πλευρά του,ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, ενημέρωσε σχετικά με τα συνολικά κρούσματα και τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν στη Θεσσαλία, ανά περιφερειακή ενότητα λέγοντας: «Από την πρώτη εμφάνιση των εστιών της ευλογιάς στη Μαγνησία τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και την Παρασκευή 22 Αυγούστου, έχουμε συνολικά στη Θεσσαλία 253 θετικές εστίες, οι οποίες αφορούν σε 376 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή σε 376 διαφορετικούς κωδικούς και έχουν θανατωθεί για την ευλογιά συνολικά 94.633 ζώα. Όσον αφορά στη Λάρισα, ο αριθμός αυτών ανέρχεται στα 62.403, 27.098 στη Μαγνησία, 3.323 στα Τρίκαλα και 1.809 στην Καρδίτσα».