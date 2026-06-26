Axios: Αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, μετά τις απειλές Τραμπ (Video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής αντίδρασης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, λίγη ώρα πριν γίνουν γνωστές πληροφορίες για νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Απαντώντας την Παρασκευή σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θεωρεί ότι η επίθεση συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας και αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντίποινα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε». Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση» και πως «δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό».

🚨 NOW: President Trump just sent a chill down the Iranian Islamic regime’s spine!



Q: Will you respond to Iran’s ceasefire violation?



TRUMP: “You'll FIND OUT!”



“Will I respond — you’re going to *FIND OUT*” 🔥👀 pic.twitter.com/17TPK2ZhFr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 26, 2026

Νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε κατηγορήσει την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones κατά πλοίων που κινούνταν στο Στενό του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, ένα από αυτά χτύπησε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν από αμερικανικές δυνάμεις.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Ένα από τα drones έπληξε το ανώτερο κατάστρωμα μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας».

Ιρανικά ΜΜΕ: Έκρηξη στα νότια της χώρας

Λίγη ώρα μετά τις παραπάνω δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πληροφορίες για εκρήξεις στα νότια της χώρας.

Συγκεκριμένα, έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν αργά το βράδυ της Παρασκευής, 26/6, σύμφωνα με το NourNews και την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του περιστατικού.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στόχους αργά την Παρασκευή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε, παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση

Το περιστατικό είναι το πρώτο που καταγράφεται μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη ουσιαστικότερων διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή Evergreen Marine γνωστοποίησε ότι το πλοίο Ever Lovely, υπό σημαία Σιγκαπούρης, χτυπήθηκε την Πέμπτη κοντά στις ακτές του Ομάν από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ ακολουθούσε τη διαδρομή που είχε προτείνει η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και πως το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του, αφού εγκατέλειψε τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν. Από την πλευρά της, η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου, η οποία έχει δημιουργηθεί από την Τεχεράνη για τη διαχείριση των αιτημάτων διέλευσης, προειδοποίησε ότι η χρήση μη εγκεκριμένων διαδρομών γίνεται «με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και του πλοιάρχου».

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