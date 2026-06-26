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26.06.2026 23:02

Χάος σε ξενοδοχείο στην Καταλονία: Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών για μια ξαπλώστρα – Έσπασαν τη μύτη 13χρονης (Video)

26.06.2026 23:02
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Άγρια συμπλοκή μεταξύ τουριστών έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Santa Susanna στην Καταλονία, με αποτέλεσμα ένα 13χρονο κορίτσι να τραυματιστεί σοβαρά και να γεμίσει αίματα, αφού έσπασε τη μύτη της.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «The Sun», οι εμπλεκόμενοι τουρίστες εμφανίζονται να τραβούν ο ένας τα μαλλιά του άλλου και να… παλεύουν για τη χρήση μιας ξαπλώστρας στον χώρο της πισίνας. Σύμφωνα με μαρτυρία αυτόπτη, η ένταση ξεκίνησε όταν μια 13χρονη από τη Βρετανία κάθισε σε ξαπλώστρα που, χωρίς να το γνωρίζει, χρησιμοποιούσε ήδη άλλη οικογένεια.

Σε βίντεο που διακινείται στα social media καταγράφεται η στιγμή που άνδρας χτυπά το κορίτσι, ενώ άλλος άνδρας φαίνεται να την τραβά από τα μαλλιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο καβγάς κλιμακώνεται με την εμπλοκή επιπλέον ατόμων.

«Πώς μπορεί ένας ενήλικας να συμπεριφέρεται έτσι σε ένα παιδί;»

«Δεν είπε ούτε λέξη, απλώς όρμησε. Ήταν απίστευτο, απολύτως αηδιαστικό. Πώς μπορεί ένας ενήλικας άνδρας να συμπεριφέρεται έτσι σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα παιδί; Το κορίτσι απομακρύνθηκε με αίμα να τρέχει από τη μύτη της. Οι γυναίκες φώναζαν στα παιδιά τους να βγουν από την πισίνα», ανέφερε ο μάρτυρας, παρομοιάζοντας το περιστατικό με «καβγά σε μπαρ».

Πέρα από την ανήλικη, ελαφρά τραύματα υπέστησαν και άλλα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Το προσωπικό του ξενοδοχείου παρενέβη για να ηρεμήσει την κατάσταση και ενημέρωσε την αστυνομία, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με την «Sun», να προκύψουν συλλήψεις.

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