Οδηγός βαν στο Κεντ έζησε το… όνειρο: Σαν ήρωας ταινίας δράσης μαζί με ένοπλο αστυνομικό κυνήγησαν ύποπτο (Video)

Ένας οδηγός βαν στο Κεντ της Βρετανίας συγκέντρωσε επαινετικά σχόλια αφού μετέφερε έναν ένοπλο αστυνομικό που κυνηγούσε έναν ύποπτο.

Βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή που ο οδηγός σταμάτησε για να βοηθήσει την αστυνομία στις 16 Ιουνίου και φωνάζοντας: «Μπες πίσω. Μπες πίσω».

Ο αστυνομικός μπήκε στο βαν και είπε, με την συρόμενη πόρτα ακόμα ανοιχτή: «Πήγαινε, φύγε, φύγε! Μπράβο φίλε. Ακολούθησε εκείνον τον αστυνομικό». Καθώς ο οδηγός έφευγε προς την κατεύθυνση του υπόπτου, ο αστυνομικός συνέχισε: «Απλώς προσπέρασέ τον. Συνέχισε να τον προσπερνάς».

Praise has been heaped on a van driver who gave an impromptu lift to armed officers chasing a suspect in Thanet.



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During the chase on Tuesday 16 June, a passing motorist stopped to help and told a pursuing armed officer to get in the back of his van. pic.twitter.com/fIHullvtJK — Kent Police (UK) (@kent_police) June 25, 2026

Ο οδηγός που οδηγούσε με υψηλή ταχύτητα προειδοποιήθηκε από τον αστυνομικό: «Μην τρακάρεις», στον οποίο ο οδηγός απαντά: «Δεν θα τρακάρω, κύριε».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κεντ, ο αστυνομικός, φέροντας ένα μεγάλο όπλο, καταδίωκε έναν ύποπτο που είχε διαφύγει από ένα ακίνητο στο Μάργκεϊτ μετά από μια φερόμενη σοβαρή επίθεση και έτρεχε σε ένα πάρκο για να αποφύγει τη σύλληψη. Πιστεύεται ότι ο ύποπτος ήταν «κοντά στο να ξεφύγει» μέχρι που ο «υπεύθυνος και φιλάνθρωπος οδηγός» αποφάσισε να παρέμβει για να βοηθήσει.

Το βίντεο δείχνει τον οδηγό να σταματά στην άκρη του δρόμου αφού προσπέρασε τον ύποπτο, όπου ο αστυνομικός πηδάει έξω και λέει: «Μην κουνηθείς. Βάλε τα χέρια σου στο κεφάλι σου». Ο ύποπτος στη συνέχεια συνελήφθη.

Ένα μεταγενέστερο κλιπ δείχνει τον αστυνομικό να σφίγγει το χέρι του οδηγού και να τον ευχαριστεί για τη βοήθειά του, στο οποίο ο οδηγός απάντησε: «Χαίρομαι που μπόρεσα να φανώ χρήσιμος. Αυτό ήταν αρκετά συναρπαστικό».

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