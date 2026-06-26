Η Κομισιόν απαντά στις απειλές Τραμπ: «Κυριαρχικό δικαίωμα» ο ψηφιακός φόρος – Προειδοποίηση για «άμεσα και αποφασιστικά» αντίμετρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών 100% σε χώρες που προχωρούν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της διατηρούν το κυριαρχικό δικαίωμα να καθορίζουν το ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο εντός της επικράτειάς τους.

Όπως μεταδίδει το Reuters, εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι φόροι είναι από τη φύση τους μη διακριτικοί και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους.

Παράλληλα, από πλευράς Βρυξελλών επισημάνθηκε ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε «άμεσα και αποφασιστικά» αντίμετρα για την προστασία των δικαιωμάτων της και της ρυθμιστικής της αυτονομίας, σε περίπτωση που ληφθούν μονομερή μέτρα χωρίς αιτιολόγηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, δηλώνει επίσης έτοιμη να συμμετάσχει σε διαδικασίες συνεργασίας με στόχο μια διεθνή συμφωνία για τη δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων των υπουργών Οικονομικών της G7.

Οι απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, είχε απειλήσει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή δασμών 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, σημειώνοντας ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υπάρχουσας ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε: «Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός Ψηφιακού Φόρου Υπηρεσιών (Digital Services Tax) στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του.

Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί αυτοί θα υπερισχύουν κάθε εμπορικής συμφωνίας με τη συγκεκριμένη χώρα, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, είτε έχει υπογραφεί, είτε βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Επιπλέον, οι δασμοί 100% θα επιβληθούν αμέσως, εφόσον οι χώρες αυτές προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου».

Η στάση ΗΠΑ και Ευρώπης στον ψηφιακό φόρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του σε προσπάθειες ξένων κυβερνήσεων να φορολογήσουν ή να επιβάλουν αυστηρότερη ρύθμιση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ, ενώ ήδη από πέρυσι είχε προαναγγείλει αντίστοιχες εμπορικές αντιδράσεις σε ανάλογες πολιτικές.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του τον περασμένο Αύγουστο είχε υποστηρίξει ότι οι ψηφιακοί φόροι και οι ρυθμιστικοί κανόνες «έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας».

Η νέα απειλή Τραμπ διατυπώνεται ενόψει της 4ης Ιουλίου, όταν ΗΠΑ και ΕΕ αναμένεται να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία για τους δασμούς, η οποία προβλέπει ανώτατο συντελεστή 15% για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την αμερικανική αγορά.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών οριστικοποιήθηκε τον Μάιο, έπειτα από διαπραγματεύσεις μηνών στο εσωτερικό της ΕΕ, και προέκυψε μετά την αρχική κατ’ αρχήν συμφωνία που είχε επιτευχθεί πέρυσι μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνάντησή τους στη Σκωτία.

Ωστόσο, οι ψηφιακοί φόροι δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό πλαίσιο της συμφωνίας, παραμένοντας σημείο έντονης τριβής στις διατλαντικές σχέσεις.

Η αμερικανική πλευρά έχει κατά καιρούς εξετάσει τέτοιες πολιτικές στο πλαίσιο του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, αν και παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο σκοπεύει να εφαρμοστεί η νέα απειλή και αν οι δασμοί θα έχουν οριζόντια ή στοχευμένη μορφή.

Στο μεταξύ, η Βρετανία, αν και εκτός ΕΕ, εφαρμόζει από το 2020 ψηφιακό φόρο 2% στα έσοδα μηχανών αναζήτησης, κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακών πλατφορμών που προέρχονται από χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μέτρο συνοδεύεται από όρια εφαρμογής, ώστε να στοχεύει κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, με σκοπό –όπως αναφέρεται– τη δίκαιη συμβολή τους στη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γαλλία επανέλαβε τη στάση της στο ζήτημα, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ξεκαθαρίζει, λίγο πριν από συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της G7, ότι η χώρα του δεν προτίθεται να υποχωρήσει ως προς τον ψηφιακό φόρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν άλλη επιλογή» από την επιβολή δασμών 100% στο γαλλικό κρασί, εάν το Παρίσι δεν αποσύρει τον σχετικό φόρο.

Η Γαλλία εφαρμόζει από το 2019 φόρο 3% στα έσοδα ψηφιακών υπηρεσιών για εταιρείες που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια κύκλου εργασιών, τόσο στη γαλλική αγορά, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

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