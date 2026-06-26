Απειλές Τραμπ στην ΕΕ για δασμούς 100% αν εφαρμοστεί φόρος ψηφιακών υπηρεσιών σε εταιρείες των ΗΠΑ

Με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποεί τις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν να επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών αμερικανικές εταιρείες, ότι θα επιβαρυνθούν με δασμούς 100% και μάλιστα άμεσα.

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός Φόρου Ψηφιακών Υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται κοντά στο να το εφαρμόσουν στην πράξη. Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα επιβαρυνθεί αμέσως με ΔΑΣΜΟ 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτός ο ΔΑΣΜΟΣ θα αντικαταστήσει τις Εμπορικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί είτε όχι. Επιπλέον, ο ΔΑΣΜΟΣ 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Στις 2 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αποκομίσει περίπου 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως επιβάλλοντας ΦΠΑ 3% σε εταιρείες που παράγουν ετήσια παγκόσμια έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής φόρου 3% στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και φόρου 0,1% στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, που προβλέπεται να αποφέρουν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

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