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27.06.2026 00:51

Βενεζουέλα: «Ελάχιστες ελπίδες» να βρεθούν επιζώντες στο συγκρότημα των πολυκατοικιών που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα μετά τον διπλό σεισμό

27.06.2026 00:51
seismos venezuela

Υπάρχουν «ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες» σε ένα συγκρότημα κατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα, δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 26/6, ο επικεφαλής της μονάδας των Χιλιανών διασωστών, Ναντιομάρ Πολάνκο.

«Δυστυχώς, η κατάρρευση είναι πλήρης και υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες», είπε ο Πολάνκο μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μπροστά στο συγκρότημα των πέντε πολυκατοικιών στην παραθαλάσσια κοινότητα Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 01:29
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ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ελάχιστες ελπίδες» να βρεθούν επιζώντες στο συγκρότημα των πολυκατοικιών που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα μετά τον διπλό σεισμό

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