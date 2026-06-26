Γαλλία: Έρευνα για ύποπτες αγγελίες περί διακίνησης παιδιών σε πλατφόρμα μεταχειρισμένων ειδών

Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε στη Γαλλία, μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω της πλατφόρμας πώλησης μεταχειρισμένων ειδών Vinted. Η εισαγγελία της Ναντέρ ανακοίνωσε την έναρξη της έρευνας, έπειτα από καταγγελίες χρηστών για αγγελίες που θεωρήθηκαν «ύποπτες» λόγω των υπέρογκων τιμών και των περιγραφών τους.

Οι γαλλικές αρχές θορυβήθηκαν όταν χρήστες της πλατφόρμας Vinted κατήγγειλαν ότι εντόπισαν αγγελίες τις οποίες θεώρησαν «ύποπτες».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι αγγελίες αναφέρονταν σε παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα μηδαμινής αξίας, τα οποία όμως πωλούνταν έναντι αστρονομικών ποσών. Παράλληλα, στις περιγραφές τους γινόταν λόγος για ηλικίες και μεγέθη που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε μικρά παιδιά.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στο TikTok

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο TikTok.

«Δείτε, μια φιγούρα Χάρι Πότε έναντι 30.000 ευρώ», ανέφερε ένας δημιουργός περιεχομένου σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα Ιουνίου. Όπως πρόσθεσε, «η τιμή εγείρει πολλά ερωτηματικά», όπως και «οι λεπτομέρειες» στην περιγραφή της αγγελίας, όπου αναφέρονταν «ύψος 1,58, ηλικία 13 ετών».

Ο ίδιος εξέφρασε την υποψία ότι τα στοιχεία αυτά ίσως να αποτελούν «κάποιον κώδικα για διακίνηση παιδιών».

what is actually happening on vinted right now?? people are literally out there selling kids on the app like wtf are these sick descriptions?! im actually disgusted pic.twitter.com/btdZ4zZyjE — fairyslut 🍒 (@avrgcuntybarbie) June 25, 2026

Η Ύπατη Επίτροπος Παιδικής Ηλικίας, Σάρα Ελ Χαϊρί, δήλωσε την Τρίτη ότι κατήγγειλε «την ύπαρξη ύποπτων λογαριασμών» στην πλατφόρμα.

Την Πέμπτη χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό», εφόσον αληθεύει, το περιεχόμενο άρθρου του μέσου «20minutes», το οποίο υποστήριζε ότι ήρθε σε επαφή με έναν άνδρα που πωλούσε ένα κοριτσάκι μέσω μιας φαινομενικά «ανώδυνης» μικρής αγγελίας.

Η διόρθωση του «20minutes»

Το άρθρο του «20minutes» «διορθώθηκε» σήμερα, καθώς ο υποτιθέμενος διακινητής παιδιών αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 17χρονος μαθητής λυκείου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, ανάρτησε την αγγελία με σκοπό να παγιδεύσει «παιδόφιλους».

Μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει αν κάποιες από τις υποψίες αποδείχθηκαν βάσιμες.

Παράλληλα, πολλοί από τους πωλητές που «καταγγέλθηκαν» στα σχετικά βίντεο διαβεβαίωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ότι πράγματι πωλούσαν παιχνίδια.

Η απάντηση της Vinted

Η πλατφόρμα Vinted ανέφερε ότι «ενημερώθηκε για τις αγγελίες» και, αφού ερεύνησε το θέμα, δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να τις συνδέει με εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ηλικία που αναφέρεται στις αγγελίες αφορά την ηλικιακή ομάδα για την οποία προτείνονται τα αντικείμενα. Όσο για τις υψηλές τιμές, η Vinted υποστηρίζει ότι δικαιολογούνται είτε επειδή πρόκειται για συλλεκτικά αντικείμενα είτε επειδή αποτελούν κάποιου είδους «τακτική διαπραγμάτευσης» με τους αγοραστές.

Η πλατφόρμα διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν ανέχεται «κανένα ακατάλληλο περιεχόμενο» και ότι παρεμβαίνει «κάθε φορά» που εμφανίζεται κάποια «ύποπτη» αγγελία, ενώ συνεργάζεται και με τις αρχές.

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