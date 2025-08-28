search
28.08.2025 13:38

89η ΔΕΘ: Το Υπερταμείο/Growthfund παρουσιάζει την «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης»

28.08.2025 13:38
unnamed

Δυναμικό «παρών» θα δώσει στην 89η ΔΕΘ το Υπερταμείο/Growthfund ως ενιαίος Όμιλος, με ένα εντυπωσιακό περίπτερο στο Pavilion 7, όπου θα παρουσιαστούν το έργο και οι δράσεις των θυγατρικών του, ενώ θα πραγματοποιηθεί μια σημαντική ημερίδα που θα εστιάσει  στον αναπτυξιακό ρόλο του Growthfund, αλλά και στα νέα επενδυτικά εργαλεία που πλέον διαθέτει.

H φετινή συμμετοχή πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΔΕΘ, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη θεσμική παρουσία του Ομίλου.

Με πρόταγμα το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης», το περίπτερο και οι δράσεις του GrowthfundAgora αναδεικνύουν τον νέο στρατηγικό ρόλο του ως δυναμικού μηχανισμού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας θα αποτελέσει ο φετινός κύκλος συζητήσεων με τίτλο «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και της οικονομικής ζωής της χώρας.

Μέσα από έναν ζωντανό δημόσιο διάλογο, θα κατατεθούν προτάσεις, μεταξύ άλλων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, τις στρατηγικές συμμαχίες, τις επενδυτικές ευκαιρίες καθώς και τα έργα που εκσυγχρονίζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης.

Η τρίτη συνεχόμενη ενιαία παρουσία του Υπερταμείου στη ΔΕΘ, με όλες τις θυγατρικές του, αποτυπώνει τη δέσμευσή του για θεσμική συνέχεια, στρατηγικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη και επενδύσεις που οικοδομούν το μέλλον.



