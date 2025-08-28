search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:47
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 13:34

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia

28.08.2025 13:34
protergia_logo_new

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, αφουγκραζόμενη τις τάσεις της αγοράς, συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές με μειωμένες τιμές στα τιμολόγια της και με ανταγωνιστικά σταθερά προϊόντα.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο η Protergia θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά με:

  • το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159€ kWh με συνέπεια (-11,2% από τον Αύγουστο)
  • τα κίτρινα τιμολόγιά της έως και 18%  φτηνότερα. Το νέο κίτρινο οικιακό τιμολόγιο Value Deal on time συνεχίζει να προσφέρεται στην πολύ συμφέρουσα τιμή των 0,09093€/kWh.
  • το αυτόνομο Φυσικό Αέριο στη μειωμένη τιμή 0,0369 €/kWh για τη συνδυαστική προσφορά Value Power & Gas 12Μ και
  • για όσους επιθυμούν σταθερότητα το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, για σιγουριά και ασφάλεια 12 μηνών.

Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει το Protergia Picasso, το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Τώρα, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η Protergia φροντίζει και για τους φοιτητές, με μια μοναδική προσφορά. Συγκεκριμένα, προσφέρει το Protergia Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

Η Protergia δεν προσφέρει μόνο σιγουριά, αλλά και μεγάλα δώρα με το Powergiving! Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, έχει μοιράσει 800.000€ σε 88 υπερτυχερούς και έχει καλύψει τους λογαριασμούς ρεύματος 800 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο. Συνολικά, από την αρχή της χρονιάς, 888 πελάτες Protergia απολαμβάνουν δώρα που ξεχωρίζουν για το μέγεθος και την αξία τους, ενώ απομένουν άλλες 4 μεγάλες κληρώσεις ως το τέλος του έτους.

Στην κλήρωση του Αυγούστου που πραγματοποιήθηκε χθες ακόμη 111 τυχεροί πελάτες της Protergia κέρδισαν μοναδικά δώρα. Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους νικητές που αναδείχθηκαν από την κλήρωση. Οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου!

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

venice_biennale
ADVERTORIAL

Η Nova και φέτος στο 82οΦεστιβάλ Βενετίας με κινηματογραφικό αφιέρωμα – υπερθέαμα για την Biennale και την εμβληματική Kim Novak καθώς και ανταποκρίσεις από την Πόλυ Λυκούργου

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ένταση μεταξύ Μαρινάκη και δημοσιογράφου στο Press Room για την Αίγινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 14:47
kiyv_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Ενδιαφερόμαστε για διαπραγματεύσεις», λέει η Μόσχα, μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Κίεβο (Videos)

1
ADVERTORIAL

Προσφορά προπώλησης για την παράσταση «O Φιάκας» στο Από Μηχανής θέατρο

spitia-fotia-troizinia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

1 / 3