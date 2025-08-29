Η νέα σεζόν ξεκινά στην COSMOTE TV με πλούσιο θέαμα από όλες τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις

Η COSMOTE TV καλωσορίζει την αθλητική σεζόν 2025-2026, προσφέροντας στους συνδρομητές της πλούσιο θέαμα και δράση από όλες τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Από τη Stoiximan Super League, μέχρι τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν και φέτος «τόσα πολλά να δουν, τόσα πολλά να πουν». Παράλληλα, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται μέσα σε «κάθε φάση», μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις με αποκλειστικά ρεπορτάζ, αναλύσεις και ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά «ραντεβού».

Stoiximan Super League: Ποια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο;

Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League ξεκίνησε και για ακόμα μια χρονιά, 8 από τις 14 ομάδες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Βόλος ΝΠΣ, ΑΕΛ Novibet, Κηφισιά) θα παίζουν μπάλα στα κανάλια COSMOTE SPORT. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική και την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας ομάδας, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά, περισσότερους από 130 εντός έδρας αγώνες των ομάδων αυτών. Επιπλέον, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα μπορούν να παρακολουθούν τους εντός έδρας αγώνες των ομάδων τους στα 3 ξεχωριστά κανάλια Ολυμπιακός Super League Pass, Παναθηναϊκός Super League Pass και ΑΕΚ Super League Pass, μέσα από τα πακέτα Super League Pass.

Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα κανάλια Novasports, στο πλαίσιο της συμφωνίας COSMOTE TV και Nova για την αμοιβαία διάθεση των αθλητικών τους καναλιών, θα έχουν επιπλέον στην διάθεσή τους τα εντός έδρας ματς των ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Aktor, Ατρόμητου, Λεβαδειακού και Πανσερραϊκού.

UEFA Champions, Europa & Conference League και μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις

Μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT οι συνδρομητές θα απολαύσουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του UEFA Champions League, καθώς και το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, από τις League Phases μέχρι και τους τελικούς. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο UEFA Champions League, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζονται στο UEFA Europa League και την ΑΕΚ στο UEFA Conference League.

Το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT πλαισιώνεται, επίσης, από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως Serie A, Liga Portugal Betclic, William Hill Scottish Premiership, SkyBet EFL Championship και Cyprus League by Stoiximan, επιλεγμένους αγώνες από την Roshn Saudi League, το κύπελλο Αγγλίας (Emirates FA Cup) και τις μεγαλύτερες διασυλλογικές διοργανώσεις της Λατινικής Αμερικής (Copa Libertadores, Copa Sudamericana). Επιπλέον, η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει και φέτος το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Μέσα από τα κανάλια Novasports, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επιπλέον στην διάθεσή τους κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Premier League,η LaLiga και η Bundesliga, αλλά και τους αγώνες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σαββατοκύριακο με τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League και της Serie Α

Πλούσιο αθλητικό θέαμα έρχεται στα κανάλια COSMOTE SPORT το Σαββατοκύριακο 30-31/8, τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει τα ματς Βόλος ΝΠΣ-Ολυμπιακός (30/8, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD), ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά (30/8, 21.30, COSMOTE SPORT 2HD), ΑΕΚ-Αστέρας Aktor (31/8, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD) και Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (31/8, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD). Από τη 2η αγωνιστική της Serie A ξεχωρίζουν τα ματς Νάπολι-Κάλιαρι (30/8, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD), Τζένοα-Γιουβέντους (31/8, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD & 4K) και Ίντερ-Ουντινέζε (31/8, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD). Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ντέρμπι Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Πόρτο (30/8, 22.30, COSMOTE SPORT 8HD) για την 4η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic, καθώς και το «Old Firm» ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Σέλτικ (31/8, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 4η αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership.

Tα κανάλια Novasports θα φιλοξενήσουν τα ματς Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (30/8, 19.30), Άρης-Παναιτωλικός (30/8, 21.00) και ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (31/8, 21.00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Λίβερπουλ-Άρσεναλ (31/8, 18.30), Τότεναμ-Μπόρνμουθ (30/8, 17.00), Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (31/8, 16.00), Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα (30/8, 22.30), Βαγιεκάνο–Μπαρτσελόνα (31/8, 22.30) και Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν (30/8, 19.30).

Ακολουθεί αναλυτικά το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα μεταδόσεων στα κανάλια COSMOTE SPORT:

Stoiximan Super League (2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Ολυμπιακός» (Σάββατο 30/8, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS)

Βόλος ΝΠΣ-Ολυμπιακός (Σάββατο 30/8, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ-Κηφισιά» (Σάββατο 30/8, 21.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-Ολυμπιακός» (Σάββατο 30/8, 21.05, COSMOTE SPORT 1HD & OLY SL PASS)

ΑΕΛ-Κηφισιά (Σάββατο 30/8, 21.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 31/8, 18.00, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Αστέρας Aktor (Kυριακή 31/8, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD & ΑΕΚ SL PASS & START)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (Kυριακή 31/8, 22.00, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS)

Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-Αστέρας Aktor» (Kυριακή 31/8, 22.05, COSMOTE SPORT 2HD & ΑΕΚ SL PASS & START)

Εκπομπή «Sportshow» (Δευτέρα 1/9, 00.10, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (2η αγωνιστική)

Κρεμονέζε-Σασουόλο (Παρασκευή 29/8, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Λέτσε-Μίλαν (Παρασκευή 29/8, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Πάρμα-Αταλάντα (Σάββατο 30/8, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπολόνια-Κόμο (Σάββατο 30/8, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Νάπολι-Κάλιαρι (Σάββατο 30/8, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Πίζα-Ρόμα (Σάββατο 30/8, 21.45, COSMOTE SPORT 4HD)

Τζένοα-Γιουβέντους (Κυριακή 31/8, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD & 4K)

Τορίνο-Φιορεντίνα (Κυριακή 31/8, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Ίντερ-Ουντινέζε (Κυριακή 31/8, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Λάτσιο-Ελλάς Βερόνα (Κυριακή 31/8, 21.45, COSMOTE SPORT 4HD)

Liga Portugal Betclic (4η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD)

Ζιλ Βισέντε-Μορεϊρένσε (Παρασκευή 29/8, 22.15)

Βιτόρια Γκιμαράες-Αρούκα (Σάββατο 30/8, 20.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Πόρτο (Σάββατο 30/8, 22.30)

Αλβέρκα-Μπενφίκα (Κυριακή 31/8, 20.00)

Ρίο Άβε-Μπράγκα (Kυριακή 31/8, 22.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Roshn Saudi League (1η Αγωνιστική)

Αλ Χιλάλ-Αλ Ριάντ (Παρασκευή 29/8, 18.50, COSMOTE SPORT 7HD)

Αλ Τααβούν-Αλ Νασρ (Παρασκευή 29/8, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Αλ Οκχντούντ-Αλ Ίτιχαντ (Σάββατο 30/8, 21.00, COSMOTE SPORT 9HD)

William Hill Scottish Premiership (4η Αγωνιστική)

Ρέιντζερς-Σέλτικ (Κυριακή 31/8, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Νταντί-Νταντί Γιουνάιτεντ (Κυριακή 31/8, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

SkyBet EFL Championship (4η Αγωνιστική)

Λέστερ-Μπέρμιγχαμ (Παρασκευή 29/8, 22.00, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Μίντλεσμπρο-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Σάββατο 30/8, 14.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μίλγουολ-Ρέξαμ (Σάββατο 30/8, 17.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Cyprus League by Stoiximan (2η Αγωνιστική)

ΑΠΟΕΛ-Πάφος (Κυριακή 31/8, 20.00, COSMOTE SPORT 9HD)