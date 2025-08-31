Τι δείχνουν τα στοιχεία της αξιολόγησης στην Υγεία – Παράπονα για ποσότητα προσωπικού, καθαριότητα, φαγητό και ψυχολογική υποστήριξη

Πάνω από 32.000 SMS έχουν αποσταλεί για την αξιολόγηση των υπηρεσιών Υγείας από Πολίτες. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεια, το 25% των ερωτηματολογίων έχει απαντηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την γ.γ. υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν υψηλή ικανοποίηση των πολιτών, κυρίως ως προς την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού. Ωστόσο, χαμηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται στην αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, την καθαριότητα των χώρων, την ποιότητα της σίτισης και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, τομείς που αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες βελτίωσης.

«Η μέχρι τώρα ανταπόκριση αποτιμάται ως εξαιρετικά ενθαρρυντική και αναμένουμε αύξηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων το επόμενο διάστημα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Καλεί μάλιστα τους νοσηλευόμενους να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που θα λάβουν με sms πέντε ημέρες μετά το εξιτήριό τους.

«Από τις 14 Ιουλίου που ξεκίνησε η αποστολή των SMS έως 20 Αυγούστου έχουν αποσταλεί 32.457 sms με τον μοναδικό σύνδεσμο (URL link), ενώ απαντώνται περίπου ένα στα τέσσερα ερωτηματολόγια. Η μέχρι τώρα ανταπόκριση αποτιμάται ως εξαιρετικά ενθαρρυντική και αναμένουμε αύξηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, όσο περισσότερο εξοικειώνονται οι νοσηλευθέντες με το ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης και όσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους ότι τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις τους θα ληφθούν σοβαρά υπόψη» ανέφερε.

