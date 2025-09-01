ΔΕΘ: Με στόχο τον εξευμενισμό της μεσαίας τάξης το κυβερνητικό πακέτο  

Ανάσα ζωής ευελπιστεί να πάρει η κυβέρνηση με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη καθώς η γενική εικόνα για το κυβερνών κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η εμπλοκή στελεχών του κυβερνώντος κόμματος σε αυτή άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην κοινή γνώμη με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά ποσοστά για την ΝΔ .

«Εκ των πραγμάτων η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει βαρόμετρο αξιοπιστίας και συνέπειας» λένε στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου .

Έτσι το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι μετά τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός το επόμενο Σάββατο και οι οποίες ’σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη θα αφορούν περισσότερους από 4 εκατομμύρια έλληνες το κλίμα θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Το πακέτο των μέτρων το επεξεργάζεται ο Κυριάκος Πιερρακακής με τον υφυπουργό Θάνου Πετραλιά σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό και όπως λέγεται βασικός στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και όχι αποσπασματικά μέτρα. Οι εξαγγελίες θα πρέπει να κινούνται εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο δημοσιονομικός χώρος που έχει εξοικονομηθεί αφήνει το περιθώριο για μέτρα ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ ενώ οι βασικοί δικαιούχοι είναι οι πολίτες που ανήκουν στην μεσαία τάξη και οι οποίοι έδωσαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις την εκλογική νίκη στην κυβέρνηση.

Η λογική των μέτρων θα κινείται πάνω στη βάση της μείωσης των άμεσων φόρων, καθώς οι οποίες παρεμβάσεις θα φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών . Ακόμα αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα στήριξης της οικογένειας, αφού βασική κυβερνητική παραδοχή είναι ότι το δημογραφικό αποτελεί μεσομακροπρόθεσμα τον μεγαλύτερο εθνικό κίνδυνο.

Μεταξύ των μέτρων που πρόκειται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξής :

• Φορολογικές ελαφρύνσεις κυρίως σε εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή που αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 13% και 15%, από 22% που ισχύει σήμερα. Ο ανώτατος συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητος. Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει 9%, ενώ εξετάζεται και αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.

• Ενδεχομένως θα υπάρξουν νέα κλιμάκια για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος και τις προτεραιότητες των παροχών.

. Ο εισαγωγικός συντελεστής για μισθώματα έως 12.000 ευρώ θα μειωθεί στο 7,5% από 15% που ισχύει σήμερα. Για ενοίκια από 12.001 έως 35.000 ευρώ εξετάζεται διάσπαση του κλιμακίου και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από το 35% που εφαρμόζεται σήμερα για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ. Επιπλέον ο ανώτατος συντελεστής 45% για εισπράξεις άνω των 35.000 ευρώ ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος.

• Στήριξη εισοδημάτων: Στοχευμένες αυξήσεις (με έμφαση σε οικογένειες και ενστόλους)

• Παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί η στεγαστική πίεση, με εργαλεία που θα «πιάνουν τόπο» σε νέους και οικογένειες

• Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις – που εφαρμόστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου.

