search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:30
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

01.09.2025 06:15

ΔΕΘ: Με στόχο τον εξευμενισμό της μεσαίας τάξης το κυβερνητικό πακέτο  

01.09.2025 06:15
pierrakakis deth

Ανάσα  ζωής ευελπιστεί να πάρει  η κυβέρνηση με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη καθώς η γενική  εικόνα για το κυβερνών κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ  και η εμπλοκή στελεχών του κυβερνώντος κόμματος σε αυτή άφησε  ισχυρό αποτύπωμα στην κοινή γνώμη  με τις δημοσκοπήσεις  να καταγράφουν ιστορικά  χαμηλά ποσοστά για την ΝΔ .

«Εκ των πραγμάτων η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει βαρόμετρο αξιοπιστίας και συνέπειας» λένε στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου  .

Έτσι το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι μετά τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός το επόμενο Σάββατο και οι οποίες ’σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη θα αφορούν περισσότερους από 4 εκατομμύρια έλληνες το κλίμα θα αλλάξει προς το καλύτερο. 

Το πακέτο των μέτρων το επεξεργάζεται ο Κυριάκος Πιερρακακής με τον υφυπουργό Θάνου Πετραλιά  σε συνεργασία με τον πρωθυπουργό και όπως λέγεται βασικός στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και όχι αποσπασματικά μέτρα. Οι εξαγγελίες θα πρέπει να κινούνται εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο δημοσιονομικός χώρος που έχει εξοικονομηθεί αφήνει το περιθώριο για μέτρα ύψους τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ ενώ οι βασικοί δικαιούχοι είναι οι πολίτες που ανήκουν στην μεσαία τάξη και οι οποίοι έδωσαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις την εκλογική νίκη στην κυβέρνηση.  

Η λογική των μέτρων θα κινείται πάνω στη βάση της μείωσης των άμεσων φόρων, καθώς οι οποίες παρεμβάσεις θα φανούν άμεσα στην τσέπη των πολιτών . Ακόμα αναμένεται  να ανακοινωθούν  μέτρα στήριξης της οικογένειας, αφού βασική κυβερνητική  παραδοχή είναι ότι το δημογραφικό αποτελεί μεσομακροπρόθεσμα τον μεγαλύτερο εθνικό κίνδυνο. 

Μεταξύ των μέτρων που  πρόκειται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται τα εξής :

• Φορολογικές ελαφρύνσεις κυρίως σε  εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή  που αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 13% και 15%, από 22% που ισχύει σήμερα. Ο ανώτατος συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητος. Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει 9%, ενώ εξετάζεται και αύξηση του αφορολογήτου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα.

• Ενδεχομένως θα υπάρξουν  νέα κλιμάκια για εισοδήματα  πάνω από 20.000 ευρώ, ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος και τις προτεραιότητες των παροχών.

  • Ακόμα θα μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από ενοίκια. Ο εισαγωγικός συντελεστής για μισθώματα έως 12.000 ευρώ θα μειωθεί στο 7,5% από 15% που ισχύει σήμερα. Για ενοίκια από 12.001 
  • έως 35.000 ευρώ εξετάζεται διάσπαση  του κλιμακίου και εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από το 35% που εφαρμόζεται σήμερα για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ. Επιπλέον ο ανώτατος συντελεστής 45% για εισπράξεις άνω των 35.000 ευρώ ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος. 

• Στήριξη εισοδημάτων: Στοχευμένες αυξήσεις (με έμφαση σε οικογένειες και ενστόλους)  

• Παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί η στεγαστική πίεση, με εργαλεία που θα «πιάνουν τόπο» σε νέους και οικογένειες 

• Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις – που εφαρμόστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Διαβάστε επίσης:

Χαρίτσης για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού: «Δεν είναι ιστορική στιγμή, είναι ιστορική κοροϊδία»

Χρηστίδης: «ΝΔ και Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση του 13ωρου»

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση που είχε τους περισσότερους πόρους τους ξόδεψε σε ΟΠΕΚΕΠΕ και εφάρμοσε 4ο μνημόνιο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς μετά από ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

ASTINOMIKO-MEGARO-XANION
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η έρευνα για βόμβα σε σπίτι αστυνομικού οδήγησε στη μεγάλη επιχείρηση με τις 48 συλλήψεις – Επιχειρηματίες, αστυνομικός και στρατιωτικοί με χειροπέδες

Pao metagrafes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Παναθηναϊκό: Στη Αθήνα βρίσκονται οι Ντέσερς και Ταμπόρδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

idf_gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Απέτυχε η ισραηλινή επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» κατά της Χαμάς, σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο των IDF - Ο στρατός ενήργησε αντίθετα με το ίδιο του το δόγμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 07:30
trapeza bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

taliban new
ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς μετά από ισχυρό σεισμό 6 Ρίχτερ

STEGASTIKO EPIDOMA FOITHTES
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φοιτητική στέγαση σε κρίση: Ενοίκια εκτοξεύονται, επενδυτές κερδίζουν, φοιτητές και οικογένειες πιέζονται αδιάκοπα»

1 / 3