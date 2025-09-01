Η ώρα της Θεσσαλονίκης για Τσίπρα και Φάμελλο – Αμήχανη «πρεμιέρα» για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Μπαράζ επαφών με φορείς εν όψει της ΔΕΘ έχει αυτή την εβδομάδα ο Σωκράτης Φάμελλος, αρχής γενομένης από σήμερα που θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και της ΓΣΕΒΕΕ.

Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ είναι προγραμματισμένη για την άλλη εβδομάδα, στις 10 και 11 του μήνα όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Η άνοδος του Σωκράτη Φάμελλου στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν τρεις ιδιαιτερότητες, που έχουν διαμορφώσει εδώ και καιρό μια εικόνα αμηχανίας:

-Είναι η πρώτη φορά μετά το 2019 που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

-Το κόμμα έχει απωλέσει μεγάλη πολιτική δύναμη καθώς βρίσκεται σε μονοψήφια ποσοστά.

-Φάμελλος και ΣΥΡΙΖΑ τελούν υπό τη σκιά του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου οι συνεχείς παρεμβάσεις και παραδοχές όπως ότι του λείπει η ενεργός πολιτική τροφοδοτούν διαρκώς τα σενάρια και το κλίμα «επιστροφής» του.

Έτσι η «πρώτη φορά» του Σωκράτη Φάμελλου στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου του κόμματος και όχι μόνο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αναμένεται να είναι μια «αμήχανη» πρεμιέρα, όπου οι εντυπώσεις θα καθοριστούν όχι μόνο από όσα θα πει ο ίδιος αλλά και από όσα θα πει ή θα αποφύγει να πει ο Αλέξης Τσίπρας.

Άλλωστε, το μοτίβο του Συνεδρίου επαναλαμβάνεται: η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου είχε προηγηθεί του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, πυροδοτώντας συζητήσεις για την επάνοδό του.

Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα προηγηθεί και πάλι, με την παρέμβαση που θα κάνει στο Συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη (την προσεχή Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη) μία μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, με την οποία είθισται να σηκώνεται η αυλαία της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για την οικονομία αναμένεται να προκαλέσει και πάλι συζητήσεις, πολλώ δε μάλλον που το τελευταίο διάστημα το Μαξίμου έχει δείξει ότι δεν αδιαφορεί αλλά τον επιλέγει ως πολιτικό αντίπαλο (κυρίως βέβαια για να διεγείρει τα αρνητικά και φοβικά αντανακλαστικά των πολιτών λόγω του 2015). Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν είναι λίγες οι φορές που μετά από παρέμβαση Τσίπρα διαμορφώνεται μια εικόνα «διπόλου» με τον Μητσοτάκη.

Στο μεταξύ, οι αποχρώσεις της νοσταλγίας για την ενεργό δράση μοιάζει να υπάρχουν όλο και πιο πολύ στον δημόσιο λόγο του. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για τον Νεκτάριο Σαντορινιό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το Σάββατο, για την μετονομασία του λιμανιού της Σύμης, από την οποία καταγόταν, ο Αλέξης Τσίπρας φάνηκε να μιλά σαν ενεργός πολιτικός, δίνοντας μία υπόσχεση, για να τιμήσει όπως είπε τη μνήμη του: «Θα επιμείνουμε στον δικό του δρόμο. Τον δρόμο της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και, όταν θα ταξιδεύουμε στη ρότα του αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία, θα τον έχουμε πάντα μαζί μας, στη πλώρη μας».

