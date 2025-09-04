Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Ελευσίνια Μυστήρια

26 Σεπτεμβρίου

Κατράκειο Θέατρο

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και η Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ”, σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, αναγνωρισμένη για τη θεατρική της ποιότητα και το μοναδικό καλλιτεχνικό της ύφος.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ

17 Σεπτεμβρίου

Καλλιμάρμαρο

Μια συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον «σερ» της ελληνικής μουσικής, θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια από το θάνατό του.

LUDOVICO EINAUDI | PANATHENAIC STADIUM

26 Σεπτεμβρίου

Καλλιμάρμαρο

Ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο εκπληκτικής ομορφιάς Καλλιμάρμαρο στις 26 Σεπτεμβρίου, συνοδεία 20μελούς ορχήστρας.

Κωνσταντίνος Αργυρός by Coca-Cola ζωντανά στην Θεσσαλονίκη

9 Σεπτεμβρίου

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται για μία μοναδική συναυλία by Coca-Cola στην Προβλήτα Β’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης.

MIRACULOUS: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ LADYBUG & CATNOIR (Βραβείο κοινού καλύτερης θεατρικής παράστασης στην Ισπανία)

2 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου

Πολλαπλοί χώροι

Το παγκόσμιο φαινόμενο MIRACULOUS έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ΖΙΖΕΛ Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού

14 Σεπτεμβρίου

Ηρώδειο

Μια μεγαλειώδης παράσταση κλασικού μπαλέτου έρχεται στο Ηρώδειο.

Γ. Χατζηνάσιος – Σ. Κορκολής

5-13 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Βεργίνα

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής ανοίγουν τη σεζόν του Vergina Theatro

Τα πήρες όλα κι έφυγες. Η ζωή του Στράτου Διονυσίου – στη Θεσσαλονίκη

Από 18 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Ράδιο Σίτυ

Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, η παράσταση «Τα πήρες όλα κι έφυγες – Η ζωή του Στράτου Διονυσίου» θα ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Ράδιο Σίτυ

