search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:28
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 14:50

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση

04.09.2025 14:50
PUBLIC_LOGO

Στα Public και το Τickets.public.gr  τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις  τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Ελευσίνια Μυστήρια

26 Σεπτεμβρίου

Κατράκειο Θέατρο

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και η Ομοσπονδία Ομίλων  και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ”, σε σκηνοθεσία Μαρίας Περετζή από τη βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, αναγνωρισμένη για τη θεατρική της ποιότητα και το μοναδικό καλλιτεχνικό της ύφος.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/eleusinia-katrakeio/

ΣΥΝΑΥΛΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ

17 Σεπτεμβρίου

Καλλιμάρμαρο

Μια συναυλία αφιερωμένη στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον «σερ» της ελληνικής μουσικής, θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 17 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια από το θάνατό του. 

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/synaulia-afieroma-grigori-mpithikotsi/

LUDOVICO EINAUDI | PANATHENAIC STADIUM

26 Σεπτεμβρίου

Καλλιμάρμαρο

Ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης και πιανίστας θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο εκπληκτικής ομορφιάς Καλλιμάρμαρο στις 26 Σεπτεμβρίου, συνοδεία 20μελούς ορχήστρας.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/ludovico-einaudi-panathenaic-stadium/

Κωνσταντίνος Αργυρός by Coca-Cola ζωντανά στην Θεσσαλονίκη

9 Σεπτεμβρίου

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται για μία μοναδική συναυλία by Coca-Cola στην Προβλήτα Β’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/konstantinos-argyros-by-coca-cola-zontana-stin-thessaloniki/

MIRACULOUS: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ LADYBUG & CATNOIR (Βραβείο κοινού καλύτερης θεατρικής παράστασης στην Ισπανία)

2 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου

Πολλαπλοί χώροι

Το παγκόσμιο φαινόμενο MIRACULOUS έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/miraculous-istories-ton-ladybug-catnoir/

ΖΙΖΕΛ Μπαλέτο της Εθνικής Όπερας Οδησσού

14 Σεπτεμβρίου

Ηρώδειο

Μια μεγαλειώδης παράσταση κλασικού μπαλέτου έρχεται στο Ηρώδειο.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/dance/zizel-mpaleto-tis-ethnikis-operas-odissou/

Γ. Χατζηνάσιος – Σ. Κορκολής

5-13 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Βεργίνα

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Στέφανος Κορκολής ανοίγουν τη σεζόν του Vergina Theatro

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/g-xatzinasios-s-korkolis/

Τα πήρες όλα κι έφυγες. Η ζωή του Στράτου Διονυσίου – στη Θεσσαλονίκη

Από 18 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Ράδιο Σίτυ

Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, η παράσταση «Τα πήρες όλα κι έφυγες – Η ζωή του Στράτου Διονυσίου» θα ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Ράδιο Σίτυ

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/ta-pires-ola-ki-efyges-sti-thessaloniki/

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:28
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

1 / 3