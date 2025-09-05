search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

05.09.2025 06:15

Μακαρονάδα με σκόρδο, λιαστές ντομάτες και τοματίνια, σε μια κατσαρόλα

05.09.2025 06:15
syntagi_makaronada

Μια πανεύκολη και πεντανόστιμη συνταγή με σπαγγέτι ή άλλα ζυμαρικά και σάλτσα ντομάτας που μαγειρεύονται στην ίδια κατσαρόλα.

Η μακαρονάδα με αυτόν τον τρόπο γίνεται εξαιρετικά γευστική καθώς τα ζυμαρικά απορροφούν τη νόστιμη σάλτσα και επίσης εξοικονομείτε χρόνο από το πλύσιμο των διαφορετικών σκευών.

Υλικά για τη Συνταγή

100 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, στραγγισμένες

250 γραμμάρια σπαγγέτι

4 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κουταλιά της σούπας (κοφτή), ξερή ρίγανη

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

400 γραμμάρια τοματίνια

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Για το σερβίρισμα

Τυρί παρμεζάνα ή τρίμματα φέτας

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο ή μερικά φύλλα βασιλικού

Εκτέλεση

1. Αρχικά, κόψτε τις λιαστές ντομάτες και τα τοματίνια σε μικρότερα κομμάτια.

2. Βάλτε όλα τα υλικά για τη συνταγή (όχι για το σερβίρισμα) σε μια κατσαρόλα, χαμηλή και φαρδιά ή σε σκεύος με βαρύ πάτο και μόλις έρθουν σε βρασμό, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για περίπου 12-15 λεπτά, μέχρι τα σπαγγέτι να απορροφήσουν σχεδόν όλα τα υγρά. Δεν πρέπει να στεγνώσουν, αλλά να μείνουν με μια μικρή ποσότητα σάλτσας.

3. Ανακατεύετε τη μακαρονάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αρχή, με ξύλινη κουτάλα ή λαβίδα, έτσι ώστε τα ζυμαρικά να αναμειχθούν καλά με τα υγρά. Ανακατέψτε επίσης προς το τέλος, όταν η σάλτσα θα έχει μειωθεί και τα ζυμαρικά θα κινδυνεύουν να κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας.

4. Μόλις δείτε ότι είναι έτοιμα τα σπαγγέτι, αποσύρετε από τη φωτιά, αλατοπιπερώστε, πασπαλίστε με τριμμένη παρμεζάνα ή τρίμμα φέτας και σερβίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό ή φύλλα βασιλικού.

Συμβουλή

Λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πιάτο με ελιές Καλαμών εκπυρηνωμένες και κάππαρη, αν επιθυμείτε. Θα πρέπει να προσέξετε βέβαια προσθέτοντας λιγότερο αλάτι και τυρί, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά είναι αρκετά αλμυρά.

