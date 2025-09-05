ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Έκανε copy paste τα δελτία τύπου μας και τις προτάσεις Ανδρουλάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με δηκτικό τόνο σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο της Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τον για αντιγραφή δελτίων Τύπου του Κινήματος.
“Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου”, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.
Διαβάστε επίσης:
Πλεύρης: Κανείς χωρίς δικαίωμα ασύλου δεν θα παραμένει στη χώρα – Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα επιβαρύνονται
Κόλαφος ο Guardian για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: H ελίτ σχεδιάζει, ο λαός πληρώνει
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα – Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.