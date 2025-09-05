ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Έκανε copy paste τα δελτία τύπου μας και τις προτάσεις Ανδρουλάκη

Με δηκτικό τόνο σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο της Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τον για αντιγραφή δελτίων Τύπου του Κινήματος.

“Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου”, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

