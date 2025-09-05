search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 16:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

05.09.2025 15:20

Πιερρακάκης στο Economist Summit: «Η Ελλάδα είναι ένα θετικό αφήγημα» – Τι είπε για την αυριανή ομιλία Μητσοτάκη

05.09.2025 15:20
pierrakakis-economist

«Η Ελλάδα είναι ένα πολύ θετικό δημοσιονομικό αφήγημα. Αυτή είναι η  εντύπωση που επικρατεί συνολικά στην Ευρώπη, από τη στιγμή που καταφέραμε να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά μας».  Ήδη σήμερα η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,3%, ποσοστό υπερδιπλάσιο της ευρωζώνης.

Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης,συμμετέχοντας στο 5ο Economist ThessalonikiMetropolitan Summit, σε συζήτηση με τον Αρχισυντάκτη Διεθνών Θεμάτων του The Economist, Alasdair Ross.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός ανέδειξε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

«Προχωράμε και θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Αυτό ακριβώς εννοώ όταν μιλώ για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού μας. Η χώρα έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί».

Κατανομή της ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, σε κάθε νοικοκυριό

Ερωτηθείς για τις αυριανές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης σε όλα τα νοικοκυριά και σε ολόκληρη την χώρα.

«Το να είσαι Υπουργός Οικονομικών μια Παρασκευή πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση» είπε ο κ. Πιερρακάκης.«Το συνεκτικό αφήγημα που θα ακούσετε αύριο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό θα αποτελέσει και μια έμπρακτη επιβεβαίωση αυτής της πορείας», πρόσθεσε,  «μια πολύ καθαρή γραμμή σκέψης σε σχέση με το πώς η ανάπτυξη πρέπει να διαχυθεί σε όλη τη χώρα, σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Ο Υπουργός τόνισε την προσήλωση της κυβέρνησης στη μεταρρυθμιστική πορεία, καθώς και την απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για περισσότερες και βαθύτερες αλλαγές στο κράτος, δίνοντας το στίγμα για τις αυριανές ανακοινώσεις.

«Πιστεύω ότι αύριο θα ακούσετε μια ομιλία για τις μεταρρυθμίσεις και όχι μια παραδοσιακή ομιλία για δαπάνες, μια ομιλία για μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στα βασικά προβλήματα της χώρας και στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, τα οποία αξιοποιούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, κοιτάζοντας παράλληλα προς τον “Βορρά” της πυξίδας: πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομία και τη χώρα μας».


Ευρωπαίοι πρωταθλητές και περισσότερη σύγκλιση εντός Ε.Ε.

Στην ανάγκη για περισσότερες διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ο Υπουργός, αναδεικνύοντας το παράδειγμα της στρατηγικής συνεργασίας της UniCredit με την Alpha Bank, αλλά και την πρόταση εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext.

Στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «υιοθετούμε πλήρως την άποψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται “πρωταθλητές” σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμεριζόμαστε πλήρως την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθεί νέος μοχλός ανάπτυξης». 

Η δημοσιονομική σταθερότητα ως απάντηση στην αβεβαιότητα

Η δημοσιονομική σταθερότητα και η παράλληλη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εξαγωγών συνιστά  βασική θωράκιση της ελληνικής οικονομίας απέναντι στο διεθνές κλίμα αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει οι δασμοί, τόνισε ο Υπουργός. Συμπληρωματικά, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρώπη να αρχίσουν την αναζήτηση νέων εμπορικών διαδρομών.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτημα για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τη διαφοροποίηση του ελληνικού εξαγωγικού χαρτοφυλακίου, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε:

«Για τον τουρισμό, ειδικότερα, θα έλεγα δύο λέξεις: περαιτέρω εστίαση στη “silver economy”. Συνολικά, θα έλεγα ότι η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων στον αγροτικό κλάδο είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή». 

«Μπορούμε να απελευθερώσουμε περαιτέρω ανάπτυξη, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Μετά από χρόνια δυσκολιών, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για πραγματική αύξηση εισοδημάτων».

