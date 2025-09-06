search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:12
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

06.09.2025 06:15

Κρέπες με σχέδιο ζέβρα

06.09.2025 06:15
krepes_zevra2

Λαχταριστές κρέπες με εντυπωσιακό σχέδιο που θυμίζει ζέβρα και θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Μπορείτε να τις γεμίσετε με πραλίνα φουντουκιού, ξηρούς καρπούς και κομμάτια φρούτων και να απογειώσετε το γευστικό αποτέλεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή

(όλα σε θερμοκρασία δωματίου)

500 ml γάλα πλήρες

2 αυγά

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλιά της σούπας κακάο σκόνη

1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

2 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος

Για τη γέμιση

Σπιτική ή έτοιμη πραλίνα φουντουκιού

Θρυμματισμένοι ξηροί καρποί

Κομμάτια φρέσκων φρούτων (μπανάνα, φράουλα, πορτοκάλι κτλ.)

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το αλάτι και τη ζάχαρη, βάλτε και την κρέμα γάλακτος και ενσωματώστε καλά.

2. Ρίξτε εναλλάξ το γάλα μαζί με το αλεύρι, χτυπώντας με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, ώστε να μην υπάρχουν σβώλοι. Τέλος προσθέστε το σπορέλαιο και αναμείξτε με μια σπάτουλα.

3. Πάρτε το 1/3 από το μίγμα, βάλτε το σε ένα μπολάκι, προσθέστε τη σκόνη κακάο και ανακατέψτε καλά.

4. Αδειάστε το σοκολατένιο μίγμα σε ένα κορνέ ή αν δεν έχετε σε ένα δοχείο (μπουκάλι) με στενό στόμιο για να σας διευκολύνει να σχηματίσετε την σπείρα.

5. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια θερμοκρασία, πάρτε μια κουτάλα από το λευκό μίγμα, αδειάστε την και στριφογυρίστε ελαφρά το τηγάνι να καλυφθεί ομοιόμορφα. Μόλις στεγνώσει ελαφρά με το κορνέ ή το δοχείο σχηματίστε μια σπείρα με το σοκολατένιο μίγμα, ξεκινώντας από το κέντρο του τηγανιού.

6. Μόλις ψηθεί και σταθεροποιηθεί γυρίστε την και από την άλλη πλευρά και συνεχίστε το ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά. Κάντε το ίδιο μέχρι να τελειώσουν τα δύο μίγματα.

7. Τοποθετήστε τις κρέπες σε μια πιατέλα, γεμίστε τις με πραλίνα και κομμάτια φρούτων, τυλίξτε τις και πασπαλίστε με τους θρυμματισμένους ξηρούς καρπούς.

Διαβάστε επίσης:

Ελβετικό ρολό κέικ, γεμιστό με μαρμελάδα (συνταγή αρτοποιείου)

Γαρίδες κανταΐφι, σε 2 εκδοχές ψησίματος

Σφολιατένια ταρτάκια σύκου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

el venizelow 88- new
BUSINESS

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:10
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

1 / 3