Κρέπες με σχέδιο ζέβρα

Λαχταριστές κρέπες με εντυπωσιακό σχέδιο που θυμίζει ζέβρα και θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Μπορείτε να τις γεμίσετε με πραλίνα φουντουκιού, ξηρούς καρπούς και κομμάτια φρούτων και να απογειώσετε το γευστικό αποτέλεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή

(όλα σε θερμοκρασία δωματίου)

500 ml γάλα πλήρες

2 αυγά

200 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλιά της σούπας κακάο σκόνη

1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

2 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος

Για τη γέμιση

Σπιτική ή έτοιμη πραλίνα φουντουκιού

Θρυμματισμένοι ξηροί καρποί

Κομμάτια φρέσκων φρούτων (μπανάνα, φράουλα, πορτοκάλι κτλ.)

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το αλάτι και τη ζάχαρη, βάλτε και την κρέμα γάλακτος και ενσωματώστε καλά.

2. Ρίξτε εναλλάξ το γάλα μαζί με το αλεύρι, χτυπώντας με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, ώστε να μην υπάρχουν σβώλοι. Τέλος προσθέστε το σπορέλαιο και αναμείξτε με μια σπάτουλα.

3. Πάρτε το 1/3 από το μίγμα, βάλτε το σε ένα μπολάκι, προσθέστε τη σκόνη κακάο και ανακατέψτε καλά.

4. Αδειάστε το σοκολατένιο μίγμα σε ένα κορνέ ή αν δεν έχετε σε ένα δοχείο (μπουκάλι) με στενό στόμιο για να σας διευκολύνει να σχηματίσετε την σπείρα.

5. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια θερμοκρασία, πάρτε μια κουτάλα από το λευκό μίγμα, αδειάστε την και στριφογυρίστε ελαφρά το τηγάνι να καλυφθεί ομοιόμορφα. Μόλις στεγνώσει ελαφρά με το κορνέ ή το δοχείο σχηματίστε μια σπείρα με το σοκολατένιο μίγμα, ξεκινώντας από το κέντρο του τηγανιού.

6. Μόλις ψηθεί και σταθεροποιηθεί γυρίστε την και από την άλλη πλευρά και συνεχίστε το ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά. Κάντε το ίδιο μέχρι να τελειώσουν τα δύο μίγματα.

7. Τοποθετήστε τις κρέπες σε μια πιατέλα, γεμίστε τις με πραλίνα και κομμάτια φρούτων, τυλίξτε τις και πασπαλίστε με τους θρυμματισμένους ξηρούς καρπούς.

Διαβάστε επίσης:

Ελβετικό ρολό κέικ, γεμιστό με μαρμελάδα (συνταγή αρτοποιείου)

Γαρίδες κανταΐφι, σε 2 εκδοχές ψησίματος

Σφολιατένια ταρτάκια σύκου