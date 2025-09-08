Growthfund Agora: Μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης

Σημαντικές ανακοινώσεις ως προς την εξέλιξη σημαντικών έργων, με επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης έγιναν στη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Τα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Growthfund Agora, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Μιλώντας με αριθμούς, ο Παναγιώτης Μπαλωμένος Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ είπε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται 100.000 στρέμματα και 5.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα που η έκταση τους ξεπερνά τα 600 χιλ. τ.μ. δομήσιμης επιφάνειας. Όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 75 ενεργές συμβάσεις αυτή τη στιγμή, ξεχωρίζοντας το Στρατόπεδο του Γκόνου και τη μετατροπή του σε εμπορευματικό κέντρο logistics, έργο για το οποίο μέχρι τέλος του έτους αναμένονται οι οικονομικές προσφορές. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εξάλλου εμπλέκεται σε έργα logistics. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το Στρατόπεδο του Γκόνου, μεγάλης σημασίας έργα αποτελούν το Θριάσιο και το έργο logistics στη Λάρισα.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ΓΑΙΑΟΣΕ, αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου ως καταλύτης που θα ενώσει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα γι’ αυτό και επιδιώκει την επικοινωνία με την αγορά, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέπει τις όποιες καθυστερήσεις, με απώτερο σκοπό τους ώριμους και παραγωγικούς διαγωνισμούς.

Ο Αθανάσιος Ψαθάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ μίλησε για τα σύγχρονα επιχειρηματικά πάρκα, κάνοντας ειδική αναφορά στο μεγαλύτερο Βιομηχανικό Πάρκο του χαρτοφυλακίου της, που βρίσκεται στη Σίνδο, συνολικής έκτασης 12,5 χιλ. στρεμμάτων. Εκεί γίνεται και η μεγαλύτερη επένδυση που θα ξεπεράσει τα 15,5 εκατ. ευρώ και αφορά μεταξύ άλλων στην αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης, με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρόμετρων και ηλεκτρονικών παροχόμετρων. Επιπλέον, αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας, ενώ προς τέλος του χρόνου θα γίνει και η ασφαλτόστρωση της ΒΙΠΕ.

Για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των ΒΙΠΕ, η ΕΤΒΑ επιδιώκει διάλογο και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Στα πλάνα του 2026 περιλαμβάνεται η δημιουργία Ακαδημιών Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, στις οποίες θα γίνεται εκπαίδευση με πιστοποίηση σε εργαζόμενους στο Πάρκο για ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Ο Ντίνος Μπενρουμπή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, μίλησε για τον ενεργό ρόλο της εταιρείας στα μεγάλα και σοβαρά έργα της Θεσσαλονίκης, κάνοντας ειδική αναφορά στα 17 βιοκλιματικά σχολεία, που κατασκευάζονται με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) σε 9 δήμους της πόλης, μία επένδυση ύψους 123 εκατ. ευρώ. «Η ΜΕΤΚΑ είναι ιδιαίτερα περήφανη για την κατασκευή, αλλά και την ευθύνη λειτουργίας και ορθής συντήρησης των νέων σχολείων για 25 χρόνια αφότου ολοκληρωθεί η κατασκευή τους» σημείωσε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε επίσης στο πολύ σημαντικό έργο flyover, οι εργασίες του οποίου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Όπως είπε ο κ. Μπενρουμπή πρόκειται για ένα δύσκολο και πρωτότυπο τεχνικά έργο, με προοπτική να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2027. Εξίσου σημαντικό έργο για την πόλη, αποτελεί η επέκταση του Προβλήτα 6, μία επένδυση της τάξης των 200 εκατ. ευρώ που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη δυναμικότητα του ΟΛΘ. Οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να μπουν οι τελικές υπογραφές που θα σημάνουν την επίσημη έναρξη των εργασιών. Από τα προσεχή έργα, ξεχωρίζουν το Θεαγένειο ένα ακόμη μεγάλο έργο ΣΔΙΤ και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, για τα οποία η ΜΕΤΚΑ εκδηλώνει ήδη το ενδιαφέρον της. Κλείνοντας, ο κ. Μπενρουμπή τόνισε την ύψιστη σημασία, να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομών στην ώρα τους, υπενθυμίζοντας τη σημασία του ρόλου που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση τους.

Ο Γιώργος Τσαπρούνης Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας ομίλου ΑΚΤΩΡ ξεκίνησε την ομιλία του με δύο ευχάριστες ειδήσεις: Την ολοκλήρωση ρευματοδότησης της νέας γραμμής του Μετρό προς την Καλαμαριά και τις επιτυχείς πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του συρμού που έγιναν ήδη, με προοπτική να συνεχιστούν και το προσεχές διάστημα. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι προς το τέλος του πρώτου τριμήνου 2026 θα έχουν παραδοθεί 5 νέοι σταθμοί στο μετρό Θεσσαλονίκης Μιλώντας με υπερηφάνεια για το σημαντικό αυτό έργο της Θεσσαλονίκης είπε ότι, το μετρό της πόλης είναι το πιο όμορφο του κόσμου, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «ζωντανό μουσείο» και ένα από τα λίγα «έξυπνα» στον κόσμο που λειτουργούν χωρίς οδηγό, όπως συμβαίνει σε ελάχιστες πόλεις, ανάμεσά τους στο Βανκούβερ, το Ντουμπάι και την Ντόχα, όπου ο Άκτωρ λειτουργεί επίσης τη μεγαλύτερη γραμμή μετρό.

Απαριθμώντας τα οφέλη που προέκυψαν από το μετρό της Θεσσαλονίκης ο κ. Τσαπρούνης είπε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την λειτουργία του, περίπου 12.000 αυτοκίνητα σταμάτησαν να μπαίνουν στην πόλη. Σήμερα ο αριθμός έχει αυξηθεί στα 15.000 αυτοκίνητα, με προοπτική να ανέβει στις 25.000 οχήματα με την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά και τη μελλοντική προς τις ΒΔ συνοικίες, όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Έλσα Ποιμενίδου.