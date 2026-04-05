Πειραιάς: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Τι υποστήριξε ο οδηγός

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής, ο οποίος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν λεωφορείο της γραμμής 130 (Πειραιάς – Νέα Σμύρνη) παρέσυρε τον ανήλικο, κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο μαθητής υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, ενώ ακολούθησε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι από νευροχειρουργό.

Έχασε την ισορροπία του, λένε αυτόπτες μάρτυρες

Όσον αφορά τις συνθήκες του ατυχήματος, παραμένει ασαφές εάν ο 17χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ή αν γλίστρησε και βρέθηκε στο οδόστρωμα, πάνω στη λεωφορειολωρίδα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχασε την ισορροπία του και να κατέληξε μπροστά στο διερχόμενο όχημα, όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ είχε μικρή ταχύτητα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα, ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αυτοπτών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Πειραιά.

«Ο ανήλικος πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά από το όχημα»

Τη δική του εκδοχή για το σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό του 17χρονου στον Πειραιάς έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Λεωνίδας Σκουλός, μεταφέροντας όσα του περιέγραψε ο οδηγός του λεωφορείου.

Όπως είπε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, με τον ανήλικο να εμφανίζεται αιφνιδιαστικά μπροστά στο όχημα. «Μίλησα χθες το βράδυ με τον οδηγό. Το παιδί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο λεωφορείο, στη δεξιά πλευρά, και χτυπήθηκε στην πλάτη. Δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το λεωφορείο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, περίπου 22 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που όπως εξήγησε δεν αναιρεί τη σοβαρότητα του τραυματισμού: «Μπορεί να φαίνεται μικρή ταχύτητα, αλλά όταν μιλάμε για ένα τόσο βαρύ όχημα, ακόμη και με 10 ή 15 χιλιόμετρα, αν δεν προλάβει να φρενάρει, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Πιθανότατα το παιδί τραυματίστηκε από την πτώση».

Ο κ. Σκουλός σημείωσε επίσης ότι, βάσει των ενδείξεων, ο 17χρονος ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε τη φορά κίνησης των λεωφορείων στη λεωφορειολωρίδα. «Ο οδηγός μάς είπε ότι το παιδί κοιτούσε προς την αντίθετη πλευρά, από εκεί που κινούνται τα Ι.Χ. Πιθανόν δεν κατάλαβε από πού ερχόταν το λεωφορείο ή ίσως γλίστρησε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε μαρτυρίες από το σημείο, σύμφωνα με τις οποίες ο ανήλικος βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα: «Υπάρχουν προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, οπότε είναι δύσκολο να πέσει κάποιος από το πεζοδρόμιο. Πιθανότατα το παιδί κινούνταν ήδη στον δρόμο, στην αντίθετη ροή».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ο οδηγός δεν είχε δυνατότητα να αποτρέψει το ατύχημα: «Δεν πρόλαβε καν να δει το παιδί. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο παρμπρίζ. Δεν υπήρχε περιθώριο αντίδρασης».

