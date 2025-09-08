search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
08.09.2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Τατοΐου, Α/Κ Πύρνας, Α/Κ Καλυφτάκη

nea_odos_logo_1 (1)

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 21:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 06:00, λόγω εργασιών διαγράμμισης στους Ανισόπεδους Κόμβους (Α/Κ) Τατοΐου (16,795ο χλμ.), Πύρνας (18,77ο χλμ.) και Καλυφτάκη (20,06ο χλμ.) θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α – εργασίες διαγράμμισης στις ράμπες εισόδου & εξόδου: Θα εφαρμόζεται στους παραπάνω κόμβους κινητή σήμανση με την κυκλοφορία να διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος των ραμπών.

Φάση Β – εργασίες διαγράμμισης στην κάθετη οδό των κόμβων: Θα εφαρμόζεται ανά περίπτωση είτε αποκλεισμός της δεξιάς, είτε της αριστερής λωρίδας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομένουσα κάθε φορά λωρίδα

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 21:00 έως και τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

