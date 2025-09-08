Mare Nostrum – Συναυλία με μουσικές της Μεσογείου

Ο σπουδαίος Jordi Savall και το φημισμένο σύνολό του Hespèrion XXI συμπράττουν με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21.00 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Σε μια από τις τελευταίες συναυλίες πριν το Ηρώδειο κλείσει για τριετή περίοδο αποκατάστασης, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία με τίτλο Mare Nostrum, μια μεγάλη γιορτή της Μεσογείου σε καλλιτεχνική επιμέλεια των Jordi Savall και Χάρη Λαμπράκη.

Το πρόγραμμα της συναυλίας Mare Nostrumείναι ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη Μεσόγειο ως κοινό τόπο συνάντησης πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων. Σεφαραδίτικες μελωδίες, αραβοανδαλουσιανοί ήχοι, βυζαντινοί ύμνοι, οθωμανικές και χριστιανικές παραδόσεις υφαίνουν ένα πολύχρωμο ηχητικό μωσαϊκό που φωτίζει τον ρόλο της θάλασσας αυτής ως διαχρονικού κόμβου πολιτισμών.

Ο Jordi Savall αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες της εποχής μας, γιατί κατόρθωσε να μετατρέψει την παλαιά μουσική από «μουσειακό είδος» σε ζωντανή, συγκινητική εμπειρία για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Εδώ και πέντε δεκαετίες αναδεικνύει ξεχασμένους θησαυρούς από τον Μεσαίωνα έως τον κλασικισμό, αντιμετωπίζοντας την τέχνη ως μέσο πολιτισμικής συνάντησης και διαλόγου. Βιρτουόζος της βιόλας ντα γκάμπα, μαέστρος και ερευνητής, έχει ηχογραφήσει περισσότερους από 230 δίσκους και έχει τιμηθεί με Grammy και πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις, ενώ το 2008 ανακηρύχθηκε Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο και Καλλιτέχνης για την Ειρήνη από την UNESCO. Όπως έγραψε ο Guardian: «Ο Jordi Savall αναδεικνύει μια κοινή πολιτισμική κληρονομιά αστείρευτης ποικιλίας. Είναι ένας καλλιτέχνης που εκφράζει την εποχή μας».

Το 1974, μαζί με τη Montserrat Figueras, τον Lorenzo Alpert και τον Hopkinson Smith, ίδρυσε στη Βασιλεία το σύνολο αρχαίας μουσικής Hespèrion XX, με σκοπό την ανάδειξη του προ του 19ου αιώνα ρεπερτορίου μέσα από ιστορικά κριτήρια και αυθεντικά όργανα. Στη μετάβαση προς τον 21ο αιώνα μετονομάστηκε σε Hespèrion XXI, και με περισσότερους από 60 δίσκους και αμέτρητες εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην κατανόηση και ανάδειξη της μουσικής από τον Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ.

Η μακρά αυτή πορεία αναζήτησης, πειραματισμού και διαλόγου με διαφορετικές παραδόσεις βρίσκει φυσική συνέχεια στη συνάντηση με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ. Όπως σημειώνει ο Χάρης Λαμπράκης: «Επάνω σε αυτόν τον συνδυασμό θα βασιστεί και η συνεργασία του Jordi Savall και του συνόλου Hespèrion XXI με τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ. Ο τίτλος Mare Nostrum δίνει το πλαίσιο: η Μεσόγειος ως η θάλασσα που μοιραζόμαστε και που ο κάθε λαός θεωρεί (και δικαίως) δική του· η θάλασσα που ενώνει αντί να χωρίζει».

Η Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ, που δημιουργήθηκε το 2018 με την ιδέα ότι η μουσική αποτελεί κοινό τόπο και σημείο ισότιμης συνάντησης, απαρτίζεται από μουσικούς διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμικών καταβολών. Το ρεπερτόριό της εκτείνεται από τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου έως τη σύγχρονη δημιουργία και τον αυτοσχεδιασμό, επιβεβαιώνοντας τον διαπολιτισμικό της χαρακτήρα.

Στη σκηνή του Ηρωδείου θα εμφανιστούν επίσης η εκλεκτή Ελληνίδα ερμηνεύτρια παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής Κατερίνα Παπαδοπούλου, με συνεργασίες –μεταξύ άλλων– με τη Δόμνα Σαμίου, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Νίκο Παπάζογλου και τον Νίκο Ξυδάκη, καθώς και ο διακεκριμένος Γάλλος τραγουδιστής Marc Mauillon, που ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ευελιξία του ανάμεσα στο ρεπερτόριο τενόρου και βαρύτονου και για τις ερμηνείες του σε ορισμένους από τους σημαντικότερους ρόλους της όπερας.

Όλοι μαζί θα μας ταξιδέψουν στις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες συμφιλίωσης και συνύπαρξης, το οποίο συνδέει θρησκευτική και κοσμική μουσική, Ανατολή και Δύση, λόγιο και λαϊκό στοιχείο.

Χορηγός των δράσεων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης της ΕΛΣ είναι η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Καταλονίας, του Ινστιτούτου Ramon Llull, της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.



Mare Nostrum ∙ Συναυλία με μουσικές της Μεσογείου

Μουσική διεύθυνση: Jordi Savall

Μουσικό σύνολo Hespèrion XXI & Διαπολιτισμική Ορχήστρα της ΕΛΣ

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Jordi Savall, Χάρης Λαμπράκης

24 Σεπτεμβρίου 2025 ∙ Ώρα έναρξης: 21.00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Hespèrion XXI

Guillermo Pérez (οργανέτο), Efrén López (μεσαιωνικό λαούτο, hurdy-gurdy), Dimitri Psonis (σαντούρι, κρουστά, καμπανάκια), Jordi Savall (βιέλα)

Διαπολιτισμική Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σίμος Παπασπύρου (νέυ), Omar Abozekry (νέυ), Χάρης Λαμπράκης (νέυ), Χρήστος Σύγγελος (ούτι), Seray Yalçın (ούτι), Σταύρος Παπακυρίτσης (ούτι), Γιάννης Χριστακόπουλος (ακορντεόν), Έφη Ψιαχούλια (αφρικανική κόρα), Μανώλης Χριστοδούλου (κανονάκι), Μαίη Αγγελάκη (κρητικό λαούτο), Ρεζάρτα Κρούγια (βιολί), Μυρσίνη Ποντικοπούλου (βιολί), Σοφία Ζαφειρίου (βιολί), Cid Carmo (τάρχου, βιολί), Σάββας Κουδουνάς (πολίτικη λύρα, βιολί), Αναστασία Παπαγεωργίου (πολίτικη λύρα), Λαμπρινή Γιώτη (νικελάρπα, τραγούδι), Μάρθα Παπαδόγιαννη (τσέλο), Alba Lymtsiouli (τσέλο), Σταύρος Μακρής (κοντραμπάσο), Ειρήνη-Αλισά Τσακίρογλου (πιάνο), Γιάννης Τίκωφ (κιθάρα), Στάθης Κουτούζος (κρουστά), Mohammed Fadhil (κρουστά), Αλεξάνδρα Μπαλάντινα (κρουστά), Μάρω Παναγή (κρουστά)

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Παπαδοπούλου, Marc Mauillon

Μια παραγωγή των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη 1: 50 ευρώ, Διακεκριμένη Ζώνη 2: 35 ευρώ

Ζώνη Α΄: 25 ευρώ, Ζώνη Β΄: 20 ευρώ, Ζώνη Γ΄: 15 ευρώ

Άνω Διάζωμα: 10 ευρώ

Φοιτητικό, παιδικό: 5 ευρώ

ΑμεΑ: Δωρεάν

Προπώληση: www.ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 9.00-21.00), Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών