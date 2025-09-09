search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.09.2025 17:23

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

09.09.2025 17:23
Για fake news από την αντιπολίτευση για επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ έκανε λόγο η ΝΔ. Η ΝΔ σε ανακοίνωση της τονίζει ότι τα όσα λέγονται πως η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η ΕΕ και για αυτό απειλείται με πρόστιμα και θα οδηγηθεί στο ΔΕΕ, είναι fake news.

Σύμφωνα με τη ΝΔ η αλήθεια είναι η εξής:

«Η αντιπολίτευση σκοπίμως επιμένει να συνδέει και να συγχέει την επιστολή που έλαβε η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των υποχρεωτικών στοιχείων της οδηγίας 2022/542, με την οποία και η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλήρως, με τους συντελεστές ΦΠΑ που αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο.

Εξηγούμε:

Η ΕΕ δεν επιβάλλει οριζόντιες/υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ 2022/542) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο, σε ποιες κατηγορίες θα εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (πχ τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κτλ, που σημειώνεται ότι βρίσκονται ήδη σε μειωμένο συντελεστή). Δεν υπάρχει κανένα “κατηγορητήριο” ή “πρόστιμο” επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η ΕΕ θέτει απλώς τους κανόνες για το ποια αγαθά δύνανται προαιρετικά να ενταχθούν σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή και ποια δεν επιτρέπεται η μείωσή του. Η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της σε ποιες κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών θα εφαρμόσει μειωμένους ή υπερμειωμένους συντελεστές. Αυτά προκύπτουν ευθέως από το άρθρο 98 της οδηγίας και το σχετικό παράρτημα.

Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές διαδικασίες αφορούν διαφορετικές διατάξεις υποχρεωτικής φύσεως που η χώρα μας ήδη υιοθέτησε με την ψήφιση του τελωνειακού κώδικα. Ανάλογες ευρωπαϊκές διαδικασίες εκκίνησαν σε πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Πρόκειται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των υποχρεωτικής φύσεως άρθρων της οδηγίας, όπως για παράδειγμα η επέκταση του καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος-μέλος και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν εισαγόμενα αγαθά, που στη χώρα μας υιοθετήθηκαν με τον τελωνειακό κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025.

Όσα λέγονται, συνεπώς, για “πρόστιμα επειδή δεν μειώσαμε ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά” είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.

Αντίθετα, υπενθυμίζεται ότι αυτά τα 6 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τις μεταφορές (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες), τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα αγροτικά μηχανήματα, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό, τα είδη βρεφικής ηλικίας, το τουριστικό πακέτο, τα γυμναστήρια και σχολές χορού, τους κινηματογράφους, μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) και άλλα».

