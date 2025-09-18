search
ΚΟΣΜΟΣ

18.09.2025 23:22

Επική γκάφα από τον Τραμπ που δεν μπορούσε να προφέρει το όνομα του Αζερμπαϊτζάν και μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία (Video)

18.09.2025 23:22
Συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα ο προεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας συμφωνία 250 δισ. λιρών για επενδύσεις στην τεχνολογία. Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τους δασμούς στον χάλυβα και για φλέγοντα ζητήματα όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ο… ειρηνοποιός Αμερικανός πρόεδρος κόμπαζε για τους 7 πολέμους που έχει διευθετήσει και ενώ αναφερόταν στη συνεχιζόμενη σύρραξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για το αμφισβητούμενο έδαφος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έκανε σαρδάμ και αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊζάν» και μπέρδεψε την Αρμενία με την… Αλβανία.

Ο Τραμπ πρόσφατα είχε καλέσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο όπου υπέγραψαν μια δέσμευση για ειρήνη. Όπως αναφέρει το Sky News αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λάθος με μία από αυτές τις χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

