Ποιες εταιρείες κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

Στη δημοσιότητα έδωσε η Διεθνής Αμνηστία έκθεση στην οποία κατονομάζονται 15 εταιρείες οι οποίες «συνεισφέρουν ή συνδέονται άμεσα» με τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση κατονομάζει συγκεκριμένα δεκαπέντε εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ».

Όπως σημείωσε η Ανιές Καλαμάρ, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, «αυτές οι εταιρείες πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες για τις πράξεις τους».

Αυτές είναι οι 15 εταιρείες που κερδίζουν από τη σφαγή στη Γάζα

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει παράλληλα έκκληση στις κυβερνήσεις και στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους που συμβάλλουν στη γενοκτονία στη Γάζα.

Όπως επεσήμανε η μη κυβερνητική οργάνωση «Κράτη, δημόσιοι οργανισμοί και εταιρείες σε όλο τον κόσμο διευκολύνουν ή επωφελούνται από τις παρατεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας, της παράνομης κατοχής ολόκληρων των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών (ΚΠΕ)».

Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ότι αυτές οι 15 εταιρείες είναι απλώς ένα μικρό δείγμα όλων όσων είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση μιας κυβέρνησης που οδηγεί σε λιμό και μαζικές δολοφονίες αμάχων και έχει στερήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Παλαιστινίων για δεκαετίες.

