search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 20:07

Μπαχτσελί κατά Τραμπ: Προτείνει συνασπισμό Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας για την αντιμετώπιση της αμερικανο – ισραηλινής «συμμαχίας του κακού»

18.09.2025 20:07
mpaxtseli
AP

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αρχηγός των υπερεθνικστών του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ).

Σε γραπτή δήλωσή του, ο ηγέτης του κυριότερου πολιτικού φορέα των Γκρίζων Λύκων, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα πέσει η Ιστορία, θα αποδυναμωθεί το Ισλάμ θα αποδυναμωθεί. Αν πέσει η Ιερουσαλήμ πέσει, θα χάσει η Άγκυρα, θα καεί η Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη: «Είχαμε αναγκαστεί να εγκαταλείψουμε την Ιερουσαλήμ πριν από εκατό χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα την εγκαταλείψουμε στη μοίρα της, δεν πρέπει να το κάνουμε. Καμία νίκη δεν κερδίζεται χωρίς κόπο. Κανένα επίτευγμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προσπάθεια. Θα παλέψουμε, θα αντέξουμε τις δυσκολίες, θα πολεμήσουμε τους τυράννους και δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα βήμα από τον δίκαιο αγώνα μας».

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσέλι πρότεινε επίσης τη σύσταση τριπλής συμμαχίας Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την αντιμετώπιση της αμερικανο – ισραηλινής «συμμαχίας του κακού», όπως χαρακτηριστικά είπε, λαμβάνοντας υπόψη τη λογική, τη διπλωματία, τις γεωγραφικές συνθήκες και το στρατηγικό περιβάλλον του νέου αιώνα.

Ο Μπαχτσέλι δήλωσε: «Επιθυμία και πρότασή μας είναι η συμμαχία Τουρκίας, Ρωσίας και Κίνας (ΤΡΚ). Η απελπισία, η ματαιότητα και η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων συνιστούν αδιέξοδο, στασιμότητα, εσωστρέφεια σε επίπεδο δράσης και σκέψης. Ο τουρκικός λαός και η Τουρκική Δημοκρατία στον νέο αιώνα απορρίπτουν την απόγνωση, αποκλείουν τα αδιέξοδα και έχουν απωθήσει την απελπισία. Η Εποχή της Τουρκίας θα εδραιωθεί με εθνική ενότητα και την αδελφοσύνη και θα επικυρωθεί με τον στόχο για μία “Τουρκία χωρίς τρομοκρατία”. Καμία εχθρική δύναμη και νοοτροπία δεν θα μπορέσει να εμποδίσει αυτή την προδιαγεγραμμένη ροή της Ιστορίας».

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνία δισεκατομμυρίων από Στάρμερ-Τραμπ, ανοιχτή διαφωνία στο Παλαιστινιακό – «Βγάλε τον στρατό για τους μετανάστες»

«Μακρόν, παραιτήσου!»: Οργή στη Γαλλία για τις περικοπές στον προϋπολογισμό – Xιλιάδες κόσμου στις απεργιακές διαδηλώσεις (Photos/Videos)

Στο ταλέντο που δεν… έχει αποδίδει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ο Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δεν «γύρισαν το κλίμα» τα μέτρα της ΔΕΘ, σε πτώση η ΝΔ – Πάνω από 6 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή

poreia-palaistini-thessaloniki-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

limani-amvourgo-5
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ

erdogan trump Jr 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σάλος από τη μυστική συνάντηση Ερντογάν με τον γιο του Τραμπ – Κάνουν μπίζνες, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης

samaras-tsipras-345
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

MRB: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 20:49
kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Δεν «γύρισαν το κλίμα» τα μέτρα της ΔΕΘ, σε πτώση η ΝΔ – Πάνω από 6 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή

poreia-palaistini-thessaloniki-2
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Metron Analysis: Υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες

limani-amvourgo-5
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο στο λιμάνι της Ραβένα: Εργαζόμενοι απέτρεψαν την αποστολή πυρομαχικών στο Ισραήλ

1 / 3