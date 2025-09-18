Βλάβη στο Marine One που μετέφερε τον Τραμπ και τη Μελάνια στο Λονδίνο – Αναγκαστική προσγείωση και αλλαγή ελικοπτέρου

Ένα απρόοπτο πρόβλημα αντιμετώπισαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο Στάνσεντ του Λονδίνου την Πέμπτη (18/9), καθώς λόγω μηχανικού προβλήματος, αναγκάστηκαν να αλλάξουν ελικόπτερο, όπως αποκάλυψε ο Λευκός Οίκος.

Στη διάρκεια της μετακίνησής τους από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, προς το αεροδρόμιο, το ελικόπτερο που μετέφερε το Αμερικανό πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία αντιμετώπισε ένα «υδραυλικό» πρόβλημα.

NEW: President Trump boards Marine One to mark the end of his second state visit to the UK. pic.twitter.com/Inwha95ecl — Fox News (@FoxNews) September 18, 2025

Οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειώσουν το ελικόπτερο «Marine One» σε μικρό αεροδρόμιο, για εντελώς προληπτικούς λόγους, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους.

«Το προεδρικό ζεύγος επιβιβάστηκε με ασφάλεια στο ελικόπτερο υποστήριξης» είπε η Λέβιτ και τελικά το Air Force One αναχώρησε από τη Βρετανία αργά το απόγευμα της Πέμπτης επιστρέφοντας στις ΗΠΑ.

BREAKING: Donald Trump's helicopter forced to make emergency landing in UKhttps://t.co/8bHIGrn3VF pic.twitter.com/DzShmJHz9w September 18, 2025

