search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 10:57

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Από τα μεγαλοπρεπή δείπνα στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα

19.09.2025 10:57
trump-starmer

Η πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία ήταν ένα θέαμα υψηλής αισθητικής, γεμάτο με γυαλισμένα άρματα, αλεξιπτωτιστές με σημαίες και δεξιώσεις με βασιλική σφραγίδα.

Ήταν, όμως, και κάτι άλλο: ένα ρεαλιστικό μάθημα γεωπολιτικής ισορροπίας, όπου η Βρετανία αναγκάστηκε να υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες έναν Αμερικανό πρόεδρο που έχει αποδείξει πως προτιμά τις φιλοφρονήσεις από τις δεσμεύσεις, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Όπως το έθεσε ο Κιμ Ντάροκ, πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, «αν αποφύγουμε τον εκνευρισμό του Τραμπ, τότε η προσπάθεια άξιζε. Αυτή είναι απλώς η πραγματικότητα του να είσαι μια μεσαίου μεγέθους χώρα στη διεθνή σκηνή».

Μια φράση που συνοψίζει με ρεαλισμό τη διπλωματική εξίσωση της Βρετανίας: να προσφέρει βασιλική υποδοχή, με την ελπίδα να εξασφαλίσει λίγη επιρροή.

Το σόου του στέμματος και της σημαίας

Από την υποδοχή με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ και τα ιστορικά υπονοούμενα για τον πρόγονό του Γεώργιο Γ΄, μέχρι την αεροπορική επίδειξη στο εξοχικό του πρωθυπουργού Στάρμερ, το Λονδίνο έντυσε την επίσκεψη Τραμπ με τη γνωστή βρετανική μεγαλοπρέπεια.

Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Τραμπ με αναφορές στον πρόγονό του, Γεώργιο Γ΄, βασιλιά κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Όπως αναφέρουν οι NYT, η επιλογή αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως λεπτή υπενθύμιση ιστορικής συνέχειας – ή ακόμη και ως ευγενική ειρωνεία. Η βρετανική πλευρά φρόντισε να διατηρήσει τον τόνο θετικό, αποφεύγοντας κάθε ένταση, σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού και εξευμένισης ενός πολιτικού που συχνά λειτουργεί εκτός διπλωματικών κανόνων.

Ο Τραμπ φάνηκε να διασκεδάζει. Ήταν ξεκάθαρο πως για εκείνον η επίσκεψη είχε περισσότερο συναισθηματική αξία –σαν μια επιστροφή στο «μεγάλο νησί» με το οποίο έχει οικογενειακούς δεσμούς– παρά ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο.

Επίσκεψη χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις

Εξάλλου, όπως επισημαίνουν οι New York Times, από την επίσκεψη δεν προέκυψαν σημαντικές πολιτικές δεσμεύσεις για τη Βρετανία.

Δεν υπήρξε πρόοδος σε βασικά αιτήματα όπως η επανεξέταση των αμερικανικών δασμών σε βρετανικά προϊόντα, η ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία για την Ουκρανία, η συνεργασία στη διαχείριση της κρίσης στη Γάζα.

Ο Τραμπ διαφώνησε δημόσια με τη θέση του Στάρμερ υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, αλλά –σύμφωνα με το άρθρο– το έκανε χωρίς επιθετικότητα. Γενικά, διατήρησε τον τόνο ήπιο και αποφεύχθηκε κάθε διπλωματική αμηχανία.

Η ουσία της τεχνολογικής συμφωνίας

Η κυβέρνηση Στάρμερ πρόβαλε μια συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ ως σημαντικό αποτέλεσμα της επίσκεψης.

Ο Τραμπ, ωστόσο, αντιμετώπισε τη συμφωνία με αποστασιοποίηση, λέγοντας ότι αν αποδειχθεί κακή για τις ΗΠΑ, θα φταίει ο υπουργός Οικονομικών που τον συμβούλεψε να την υπογράψει.

Οι NYT φιλοξενούν και επικριτικές φωνές, όπως του Νικ Κλεγκ, που χαρακτήρισε τη συμφωνία «sloppy seconds» από τη Silicon Valley – υπαινισσόμενος ότι πρόκειται για επενδύσεις που θα γίνονταν ούτως ή άλλως, αλλά απλώς επιταχύνθηκαν για λόγους εντυπώσεων.

Στη σκιά του Επστάιν

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την απόλυση του Πίτερ Μάντελσον – πρώην πρεσβευτή που ενεπλάκη σε υποθέσεις σχετικές με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο πρόεδρος απάντησε χωρίς να πάρει θέση, παραπέμποντας στον Στάρμερ, ο οποίος κράτησε επίσημη στάση, λέγοντας απλώς ότι εμφανίστηκαν πληροφορίες που δεν ήταν γνωστές κατά τον διορισμό του.

Όπως σχολιάζουν οι NYT, η ανταλλαγή αυτή, αν και θα μπορούσε να είναι αμήχανη, τελικά δεν προκάλεσε προβλήματα, επιβεβαιώνοντας ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν να αποφύγουν την πρόκληση εντυπώσεων.

Η ειδική σχέση ως μονόδρομος

Το άρθρο καταγράφει ότι ο Τραμπ, κατά τις δηλώσεις του σε επιχειρηματικό κοινό, επικεντρώθηκε στα οφέλη των ΗΠΑ από τη βρετανική αγορά, κυρίως για Αμερικανούς αγρότες. Δεν υπήρξαν δεσμεύσεις για βελτιώσεις στις εμπορικές συνθήκες για τη Βρετανία.

Η γενική εικόνα, σύμφωνα με τους NYT, είναι ότι η σχέση μοιάζει λιγότερο με ισότιμη συνεργασία και περισσότερο με προσπάθεια της Βρετανίας να παραμείνει «στο παιχνίδι».

Αν κάποιος περίμενε από την επίσκεψη συγκεκριμένα οφέλη για τη Βρετανία, απογοητεύτηκε.

Ο Τραμπ δεν έκανε υποχωρήσεις στις βρετανικές απαιτήσεις για δασμούς, δεν προσέφερε στήριξη για τις βρετανικές εξαγωγές, και δεν έδωσε σαφές σήμα ότι η ειδική σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας είναι ισότιμη.

Η σκληρή πραγματικότητα

Η ουσία είναι πως η Βρετανία χρειάζεται καλές σχέσεις με όποιον βρίσκεται στον Λευκό Οίκο – ειδικά όταν ο επόμενος πρόεδρος ενδέχεται να είναι ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πράξη, η Βρετανία έκανε μεγάλη προσπάθεια για να φιλοξενήσει έναν ηγέτη με τον οποίο δεν ταυτίζεται πολιτικά, με αντάλλαγμα κυρίως την καλλιέργεια καλού κλίματος.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αποχώρησε ευχαριστημένος – και ίσως με την αίσθηση ότι, όπως τραγουδάει και ο Γεώργιος Γ΄ στο Hamilton, “You’ll be back.”

Διαβάστε επίσης

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί δοκιμές drones και καλεί να αναπτυχθούν με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θύελλα στις ΗΠΑ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ στη Disney από συνδρομητές

Σφαγή στη Γάζα: Εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Παλαιστινίων – Αντιδράσεις για το 6ο βέτο των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_0904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup/Ecofin: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

loverdos_kyrtsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

jimmy-kimmel
ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel: Στιούαρτ, Μάγιερς, Κολμπέρ, Φάλον και Λέτερμαν «πετσοκόβουν» τον Τραμπ – (Video)

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:44
pierrakakis_0904_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup/Ecofin: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

loverdos_kyrtsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

1 / 3