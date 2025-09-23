Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων στη Σαλαμίνα για κατασκοπεία προχώρησαν λιμενικοί το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την κατασκοπεία.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Π.Ν..

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του».

Διαβάστε επίσης:

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)