ADVERTORIAL

25.09.2025 16:31

Οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run πρωταγωνίστριες στη φωτογραφική έκθεση «Women who inspire» – Ο ΟΠΑΠ τιμά τις γυναίκες που εμπνέουν

25.09.2025 16:31
1
Ο ΟΠΑΠ τίμησε τις γυναίκες που εμπνέουν με μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση

Με εικόνες που αποτυπώνουν δύναμη, πάθος και αυθεντικότητα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn και Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2025, παρουσίασε την ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση «Women who inspire», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στο γυναικείο αθλητισμό.

Ο ΟΠΑΠ τίμησε τις γυναίκες που εμπνέουν με μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση

Πρωταγωνίστριες της φωτογραφικής έκθεσης, που φιλοξενήθηκε στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» στα Ιωάννινα, ήταν οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run, τις οποίες απαθανάτισε με τον φακό του ο καταξιωμένος αθλητικός φωτογράφος, Άγγελος Ζυμάρας.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Women Who Inspire» που παρουσίασε ο ΟΠΑΠ στο Ioannina Lake Run

Δείτε το βίντεο από τα εγκαίνια της έκθεσης:

«Γυναίκες που εμπνέουν μέσα από κάθε φωτογραφία»

«Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερη, καθώς μέσα από κάθε φωτογραφία βλέπουμε γυναίκες που εμπνέουν. Είμαστε υπερήφανοι που τιμάμε τις γυναίκες δρομείς και τον δυναμισμό τους», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer, Φώτης Ζησιμόπουλος, στα εγκαίνια της έκθεσης. 

Από την πλευρά του, ο φωτογράφος Άγγελος Ζυμάρας δήλωσε: «Το Ioannina Lake Run είναι μια οικογένεια και πλέον αισθάνομαι μέλος της. Οι δρομείς μου δίνουν αυτές τις εικόνες. Απλοί άνθρωποι που βγάζουν συναίσθημα».

Ηλίας Σπυριούνης, διευθυντής του Ioannina Lake Run, Άγγελος Ζυμάρας, αθλητικός φωτογράφος, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer

Ο διευθυντής του Ioannina Lake Run, Ηλίας Σπυριούνης, υπογράμμισε: «Δεν είναι απλά μια απεικόνιση της στιγμής. Ο Άγγελος Ζυμάρας, ο καλλιτέχνης, ο φωτογράφος, είναι αυτός που βάζει την υπογραφή του».

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Ο ΟΠΑΠ τίμησε τις γυναίκες που εμπνέουν με μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ τίμησε τις γυναίκες που εμπνέουν με μια ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση
Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Women Who Inspire» που παρουσίασε ο ΟΠΑΠ στο Ioannina Lake Run
