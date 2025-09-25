«Ο χορός των συναισθημάτων»: Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τη Σόφη Πασχάλη

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υποδέχεται τη Σόφη Πασχάλη, συγγραφέα του βιβλίου Ο χορός των συναισθημάτων, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books, στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», όπου θα πραγματοποιηθεί μία ξεχωριστή παρουσίαση-αναπαράσταση τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025 & ώρα 19:00.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη, ενώ συμμετέχουν η ερμηνεύτρια Νίνα Λοτσάρη και οι ηθοποιοί Τζούλι Τσόλκα και Μένια Αναγνωστοπούλου.

Ελεύθερη είσοδος

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος, 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης