Κύκλος συναυλιών σύγχρονης μουσικής στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ – 10, 11, 12 Οκτωβρίου 2025

Μετά από έναν χρόνο καλλιτεχνικής ζύμωσης, έμπνευσης και πειραματισμού, ο Κύκλος Εργαστηρίων Σύνθεσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται με τρία ξεχωριστά συναυλιακά προγράμματα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, στις 10, 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο. Στον καταληκτικό αυτόν κύκλο συναυλιών θα παρουσιαστούν συνολικά 24 έργα νέων και καταξιωμένων δημιουργών, 15 από τα οποία προέκυψαν από αναθέσεις στα ενεργά μέλη του Κύκλου Εργαστηρίων Σύνθεσης. Ο Κύκλος διεξήχθη υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Τάσου Ρωσόπουλου, με συνεργάτη τον Γιάννη Αγγελάκη. Τα έργα θα ερμηνεύσει το μουσικό σύνολο Ergon Ensemble υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνάντηση σύγχρονης δημιουργίας που αναδεικνύει τη νέα γενιά συνθετών.

Στις τρεις συναυλίες του Κύκλου, τα νέα έργα συνομιλούν με συνθέσεις των μεντόρων και εισηγητών – καταξιωμένων δημιουργών που στήριξαν και καθοδήγησαν τη διαδικασία σύνθεσης με τη γνώση και το προσωπικό τους ύφος. Καθοριστική, σε όλη τη διάρκεια του Κύκλου, υπήρξε η συμβολή του Ergon Ensemble, επιτρέποντας τη δοκιμή και ανάπτυξη των έργων σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη συνεχή συνεργασία με τους συνθέτες.

1η σειρά: Ιάσων Μαρούλης, Γιώργος Βάβουλας, Ισμήνη Μπεκ, Παύλος Κατσιβέλης

2η σειρά: Ανδρέας Τσιάρτας, Ερρίκος Σιδηρόπουλος-Βελίδης

Ο Κύκλος Εργαστηρίων Σύνθεσης αποτελεί μια νέα εκπαιδευτική και δημιουργική πρωτοβουλία της ΕΛΣ με στόχο την υποστήριξη της νεότερης γενιάς συνθετών και την ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για έναν ολόκληρο χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μηνιαίες διήμερες συναντήσεις με εισηγήσεις συνθετών, παρουσιάσεις μουσικών και μαθήματα σύνθεσης. Το πρόγραμμα καθοδηγήθηκε από τρεις μέντορες, τους Γιάννη Αγγελάκη, Νικόλα Τζώρτζη και Δήμητρα Τρυπάνη, και εμπλουτίστηκε από τη συμβολή των Χαράλαμπου Γωγιού, Γιώργου Κουμεντάκη, Περικλή Λιακάκη, Μηνά Μπορμπουδάκη και Ιωσήφ Παπαδάτου.

Οι επιμέρους συναυλίες του Κύκλου συναυλιών σύγχρονης μουσικής είναι οι ακόλουθες:

Εικόνες που ανασαίνουν

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα των Μαργαρίτας Ερμίδου, Παύλου Κατσιβέλη, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Ιωσήφ Παπαδάτου, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη, Δημήτρη Τερζάκη

Η πρώτη συναυλία του Κύκλου συναυλιών σύγχρονης μουσικής μάς προσκαλεί σε μια ηχητική περιπλάνηση, όπου κάθε έργο αποτυπώνει εικόνες – φυσικές, ψυχικές, φανταστικές. Τα έργα αντλούν έμπνευση από λογοτεχνικά και μυθολογικά τοπία, μετατρέποντας εικόνες της φύσης, της καθημερινότητας και του εσωτερικού κόσμου σε πρωτότυπες ηχητικές αφηγήσεις. Οι ήχοι συνδέονται με απροσδόκητους τρόπους, διαμορφώνοντας εικαστικά και ψυχογραφικά περιβάλλοντα, όπου μικρές μεταβολές και ρευστότητα δημιουργούν ένταση και ενδιαφέρον. Η συναυλία προσκαλεί το κοινό σε ονειρικούς, ποιητικούς και ατμοσφαιρικούς κόσμους, όπου οι ήχοι αποκτούν ζωή, μνήμη και σημασία πέρα από την παραδοσιακή μουσική μορφή, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ακρόασης και στοχασμού.

Μνήμες που τραγουδούν

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Γιώργου Βάβουλα, Χαράλαμπου Γωγιού, Μαργαρίτας Ερμίδου, Γιώργου Κουμεντάκη, Δήμητρας Τρυπάνη, Ανδρέα Τσιάρτα

Η δεύτερη συναυλία μάς φέρνει αντιμέτωπους με έργα που συνομιλούν με μνήμες από το παρελθόν: φωνές, τραγούδια, κείμενα, παραδόσεις. Τα έργα χτίζουν γέφυρες ή δημιουργούν ρήγματα, αναδεικνύοντας το παρελθόν ως έναν ζωντανό οργανισμό που τραγουδά και αντηχεί στο παρόν, όχι ως απολίθωμα, αλλά ως υπόσχεση. Κάποια αποδομούν την παραδοσιακή ροή της ιστορίας σε θραύσματα και εναλλασσόμενους ρυθμούς, ενώ άλλα διαπλέκουν ποιητικά κείμενα, παραδοσιακά τραγούδια και σύγχρονες ηχητικές προσεγγίσεις, δημιουργώντας ένα πλούσιο ηχητικό πεδίο. Η συναυλία προσκαλεί το κοινό να στοχαστεί πάνω στην ανεμπόδιστη δύναμη της φαντασίας να επαναπροσδιορίζει το παρελθόν και να μετασχηματίζει τα βιώματα σε νέες αισθητικές εμπειρίες με απροσδόκητους τρόπους.

Μορφές που ηχούν

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα των Γιώργου Βάβουλα, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Περικλή Λιακάκη, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Μηνά Μπορμπουδάκη, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη, Νικόλα Τζώρτζη

Η τρίτη συναυλία του Kύκλου στρέφει την προσοχή μας στα φορμαλιστικά και μορφοπλαστικά χαρακτηριστικά του ήχου. Κάθε συνθέτης πλάθει τα υλικά του –το ηχόχρωμα, τον ρυθμό, τις δομές ή τη γλώσσα– και τα μεταμορφώνει σε μηχανισμούς που παράγουν νέα υλικά. Οι συνθέσεις εστιάζουν στη λεπτομέρεια, τη μεταβολή των εσωτερικών δομών και τη σχέση ανάμεσα σε όργανα, φωνές και ήχο, δημιουργώντας μορφές που ζωντανεύουν, αναπνέουν και πάλλονται ως ενιαία σώματα. Κάποιες εξερευνούν κανόνες και διαδικασίες που μεταφέρονται από όργανο σε όργανο, άλλες αντλούν έμπνευση από την επιστήμη ή από φυσικά φαινόμενα, μετατρέποντάς τα σε πρωτότυπες ηχητικές εμπειρίες. Η συναυλία είναι μια πρόσκληση να ακούσουμε τα υλικά των συνθετών όχι απλώς ως μέσο έκφρασης, αλλά ως έναν ζωντανό μηχανισμό δημιουργίας νέων υλικών και, επομένως, νέων, απροσδόκητων εμπειριών.

Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου

Ερμηνεύουν: Νίκη Λαδά υψίφωνος, Χρήστος Κεχρής τενόρος

Συμμετέχει το Ergon Ensemble: Νίκος Νικόπουλος φλάουτο, Κώστας Τζέκος κλαρινέτο, Μάνος Βεντούρας κόρνο, Σπύρος Αρκούδης τρομπέτα, Ανδρέας-Ρολάνδος Θεοδώρου τρομπόνι, Κώστας Παναγιωτίδης,Βασίλης Σούκας,Δήμητρα Τριανταφύλλουβιολί, Κρυσταλία Γαϊτάνου βιόλα, Αλέξανδρος Μποτίνης,Δημήτρης Τραυλόςβιολοντσέλο, Νίκος Τσουκαλάς κοντραμπάσο, Μπάμπης Ταλιαδούρος κρουστά, Στέφανος Νάσος, Χρήστος Σακελλαρίδηςπιάνο

Συμμετέχει χορικό σύνολο (11/10): Νίκος Ζιάζιαρης, Χρήστος Θάνος, Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Βάλια Καράγιωργα, Μάρω Κωνσταντινοπούλου, Φαίδων Μηλιάδης, Ηρώ Μπέζου, Γιώργος Νικόπουλος, Δήμητρα Τρυπάνη, Ντορίτα Χωραφά

Δείτε το βίντεο και γνωρίστε τον Κύκλο Εργαστηρίων Σύνθεσης της ΕΛΣ:

Κύκλος συναυλιών σύγχρονης μουσικής

Στο πλαίσιο του Κύκλου Εργαστηρίων Σύνθεσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

10, 11, 12 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακή: 19.30)

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Καλλιτεχνική επιμέλεια Κύκλου Εργαστηρίων Σύνθεσης ΕΛΣ: Τάσος Ρωσόπουλος

Βοηθός καλλιτεχνικού επιμελητή: Γιάννης Αγγελάκης

Ο Γιάννης Αγγελάκης και ο Τάσος Ρωσόπουλος

Έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Γιώργου Βάβουλα, Χαράλαμπου Γωγιού, Μαργαρίτας Ερμίδου, Παύλου Κατσιβέλη, Γιώργου Κουμεντάκη, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Περικλή Λιακάκη, Ιάσονα Μαρούλη, Ισμήνης Μπεκ, Μηνά Μπορμπουδάκη, Ιωσήφ Παπαδάτου, Ερρίκου Σιδηρόπουλου-Βελίδη, Δημήτρη Τερζάκη, Νικόλα Τζώρτζη, Δήμητρας Τρυπάνη, Ανδρέα Τσιάρτα

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 12.00, αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr

Ο Κύκλος Εργαστηρίων Σύνθεσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Sub. 6.6 Δράσεις εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την ανάδειξη του σύγχρονου και νεότερου ελληνικού πολιτισμού».