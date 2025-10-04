Οι Έλληνες προτιμούν μικρά και μεσαία ακίνητα λόγω υψηλών τιμών αγοράς και περιορισμένου εισοδήματος

Η αναζήτηση κατοικίας στην Ελλάδα παίρνει πλέον πιο πρακτική και οικονομική τροπή, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών και η στεγαστική πίεση στρέφουν τους αγοραστές σε πιο λειτουργικά ακίνητα. Οι πολίτες φαίνεται να επιλέγουν συνειδητά μικρά και μεσαία διαμερίσματα, τα οποία προσφέρουν συνδυασμό προσιτού κόστους αγοράς, χαμηλών εξόδων συντήρησης και λειτουργικότητας, χωρίς να χρειάζεται να υπερφορτωθούν οικονομικά.

Τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το β’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, με τον γενικό δείκτη τιμών διαμερισμάτων να καταγράφει αύξηση 7,3% σε ετήσια βάση. Αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη αύξηση του β’ τριμήνου 2024 (9,8%), παραμένει υψηλότερο από το α’ τρίμηνο του 2025 (7%), αποδεικνύοντας ότι η τάση ανόδου συνεχίζεται.

Σε επίπεδο πόλεων, η Αθήνα παρουσίασε άνοδο 5,9%, ελαφρώς υψηλότερα από το 5,2% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ η Θεσσαλονίκη κινήθηκε στο 8,8%, με μικρή επιβράδυνση σε σχέση με το 10,1% του α’ τριμήνου. Οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις κατέγραψαν αύξηση 8,5%, επιταχύνοντας από το 7,7% του προηγούμενου τριμήνου. Στα νεόδμητα ακίνητα, η άνοδος περιορίστηκε στο 6,8% από 7,9%, ενώ στα παλαιά η αύξηση ενισχύθηκε στο 7,6% από 6,4%.

Το κόστος απόκτησης σπιτιού συνεχίζει να δυσκολεύει την ιδιοκατοίκηση, με την αναλογία τιμών προς διαθέσιμο εισόδημα να διευρύνεται, γεγονός που ωθεί πολλούς αγοραστές να προσανατολιστούν σε πιο οικονομικές επιλογές. Η πλειονότητα των ατόμων που αγόρασαν κατοικία το 2024 στράφηκε σε διαμερίσματα μεσαίας επιφάνειας, συνήθως από 76 έως 100 τ.μ., τα οποία συνδυάζουν άνεση και προσιτό κόστος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς, η ζήτηση για μεσαίας επιφάνειας κατοικίες άγγιξε το 26,2%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 23,2% του 2023. Οι κατοικίες 51-75 τ.μ. επέλεξε το 23,4% των αγοραστών, ενώ τα πολύ μικρά ακίνητα έως 50 τ.μ. συγκέντρωσαν το 22,6% του ενδιαφέροντος, καταγράφοντας ελαφρά πτώση σε σχέση με το 24,7% του προηγούμενου έτους, κυρίως για επενδυτικούς λόγους.

Οι μεγαλύτερες κατοικίες 101-150 τ.μ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του 18,3% των αγοραστών, ενώ τα πολύ μεγάλα ακίνητα άνω των 151 τ.μ. παραμένουν στη χαμηλότερη θέση προτίμησης, με μόλις 9,5%. Η τάση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες στρέφονται σε πιο λειτουργικές, ευέλικτες και οικονομικές λύσεις στέγασης, αναζητώντας ακίνητα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και στο διαθέσιμο εισόδημά τους, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα διαβίωσης.

Αυτή η στροφή προς μικρά και μεσαία διαμερίσματα φανερώνει επίσης μια πιο στρατηγική προσέγγιση από τους αγοραστές, οι οποίοι αναζητούν συνδυασμό ασφάλειας, λειτουργικότητας και επενδυτικής προοπτικής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να προστατεύσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό από την συνεχή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων.

