07.10.2025 08:20

Ισχυρή άνοδος της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας με σημαντική διεθνή ζήτηση

07.10.2025 08:20
el venizelow 88- new

Ισχυρή άνοδο καταγράφει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της αεροπορικής αγοράς και τον στρατηγικό ρόλο της πρωτεύουσας ως κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), τον Σεπτέμβριο του 2025 διακινήθηκαν 3,48 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η άνοδος αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού, με αύξηση 2,6%, όσο και τις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο 6,6%. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση για ταξίδια και στο ενισχυμένο τουριστικό ρεύμα της φθινοπωρινής περιόδου.

Η ανοδική τάση είναι εμφανής και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025. Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» διακίνησε συνολικά 26,19 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 2,2%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 8,5%, ενισχύοντας τη θέση της Αθήνας ως διεθνούς αεροπορικού κόμβου.

Αντίστοιχα, αυξημένος ήταν και ο αριθμός των πτήσεων, ο οποίος έφτασε τις 219.297 στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με πέρυσι. Οι πτήσεις εσωτερικού σημείωσαν μικρή άνοδο 1%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν ισχυρή αύξηση 8,8%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη δυναμική ζήτηση για συνδέσεις από και προς την Αθήνα.

