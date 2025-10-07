search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 22:24
07.10.2025 12:38

Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της – Τηλεφώνησε στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

07.10.2025 12:38
kakopoiisi 112- new

Ένα 15χρονο κορίτσι στην Κρήτη κατήγγειλε τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία, με θύμα κακοποίησης τη μητέρα της.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 40χρονος άνδρας άρχισε να καυγαδίζει με τη 34χρονη σύζυγό του.

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με τη 15χρονη να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια.

Η οργάνωση ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη.

Ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.

