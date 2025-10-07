Κρήτη: 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της για κακοποίηση της μητέρας της – Τηλεφώνησε στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα 15χρονο κορίτσι στην Κρήτη κατήγγειλε τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία, με θύμα κακοποίησης τη μητέρα της.
Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του πατέρα στη Χερσόνησο.
Σύμφωνα με το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 40χρονος άνδρας άρχισε να καυγαδίζει με τη 34χρονη σύζυγό του.
Στο σπίτι βρίσκονταν και τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με τη 15χρονη να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια.
Η οργάνωση ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη.
Ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές.
