Σουρωτή: Εκτόξευση των EBITDA κατά 87% το 2024 – επενδύσεις σε τεχνολογία και περιβάλλον

Εντυπωσιακή αύξηση 87% στα EBITDA για το 2024, κατέγραψε η Σουρωτή, φτάνοντας τα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 962 χιλιάδων ευρώ το 2023, αναδεικνύοντας την ισχυρή οικονομική της δυναμική.

Η εταιρεία εισέρχεται εντός του 2025 στην τελική φάση επένδυσης για την αναβάθμιση των γραμμών εμφιάλωσης και διαχείρισης του φυσικού πόρου, με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής αυτοματοποίησης. Η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα, να μειώσει τα λειτουργικά κόστη και να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα της παραγωγής.

Μέρος της επένδυσης αφορά υποδομές βιωσιμότητας, με συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης υλικών και διαχείρισης αποβλήτων, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση των έργων, η Σουρωτή θα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξανόμενη ζήτηση τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάδειξη της ποσιθεραπείας, υποστηρίζοντας επιστημονικές μελέτες σε συνεργασία με ιατρικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου της Νευροεπιστημονικής Εταιρείας (MNS) στα Χανιά, τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του λιθίου και του πυριτίου, που περιέχονται στο νερό Σουρωτή, στην πρόληψη νευρολογικών διαταραχών. Οι επιστήμονες επισήμαναν τη σχέση του νερού με την ευεξία και τη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας, ενώ επισημάνθηκε ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε αυτά τα στοιχεία μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση διαταραχών όπως η κατάθλιψη, η νόσος Αλτσχάιμερ και το χρόνιο άγχος.

Η Σουρωτή ενισχύει επίσης την επικοινωνία με το κοινό και τους συνεργάτες της, προβάλλοντας την ποιότητα και τα επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη του νερού. Η νέα στρατηγική επικοινωνίας περιλαμβάνει στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και συνεργασίας, με έμφαση στη διάδοση του μηνύματος για την υγιεινή αξία του προϊόντος.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, η Σουρωτή επιδιώκει τη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές, την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την προβολή των πλεονεκτημάτων του φυσικού μεταλλικού νερού. Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση, αξιοποιώντας τις επενδύσεις στο εργοστάσιο, τα επιστημονικά δεδομένα και τη νέα επικοινωνιακή πολιτική.

Η Γενική Διευθύντρια, Φρίντα Μελετίδη, τόνισε: «Η ομάδα μας πορεύεται με όραμα και αίσθημα ευθύνης, προβάλλοντας τα οφέλη του νερού Σουρωτή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι άνθρωποί μας — εργαζόμενοι και συνεργάτες — αποτελούν τον βασικό πυλώνα της επιτυχίας μας. Με σεβασμό στη φύση και αισιοδοξία για το μέλλον, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε».

