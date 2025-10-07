Τα Βραβεία Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με παράταση συμμετοχών έως 1η Δεκεμβρίου 2025

Η δεύτερη διοργάνωση των βραβείων συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» έρχεται για να προσφέρει νέες ευκαιρίες έκφρασης και να αναδείξει πρωτότυπες λογοτεχνικές φωνές. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν παράταση στη διαδικασία υποβολής συμμετοχών, με νέα καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025.

Ο διαγωνισμός, που θεσμοθετήθηκε από την Lebee Publications, δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες συγγραφείς να συμμετάσχουν με πρωτότυπα έργα ελεύθερου θέματος σε τρεις κατηγορίες:

• Διήγημα

• Παραμύθι

• Ποίηση

Τα δέκα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας θα παρουσιαστούν κατά την εκδήλωση απονομής και θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Οι νικητές θα λάβουν χρηματικά έπαθλα, θα δουν τα έργα τους να εκδίδονται και θα απολαύσουν επιπλέον εκπλήξεις που επιφυλάσσουν οι διοργανωτές.

Μέρος των εσόδων του διαγωνισμού θα διατεθεί για την υποστήριξη του μη κυβερνητικού οργανισμού «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», προωθώντας την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Η Lebee Publications καλεί όλους τους φίλους της γραφής από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετάσχουν, να αναδείξουν τη συγγραφική τους δημιουργικότητα και να διεκδικήσουν την εκπλήρωση του ονείρου τους στη συγγραφή.

Οι χορηγοί επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι οι: Bookia.gr, Lifo και Lifo.gr.

