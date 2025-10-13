search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 13:41
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 12:32

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης

13.10.2025 12:32
adv-new
  • Η Nova προχώρησε σε εθελοντική περιβαλλοντική δράση στην Ι. Μ. Πεντέλης, στο πλαίσιο της συνέχειας του έργου αναδάσωσης 70 στρεμμάτων με 5.400 δενδρύλλια.
  • Οι εθελοντές – εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους φρόντισαν τα νεαρά δέντρα με πότισμα, λίπανση και σκάλισμα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αναδάσωση μετά την παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας των καλοκαιρινών μηνών.
  • Η αναδάσωση της Ι.Μ. Πεντέλης αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την πρόληψη φυσικών καταστροφών με τη χρήση τεχνολογίας.
Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ι. Μ. Πεντέλης

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστή στη δέσμευσή της προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και με γνώμονα τη στήριξη της βιωσιμότητας στην Ελλάδα, πραγματοποίησε περιβαλλοντική εθελοντική δράση με τη συμμετοχή  εργαζομένων της και των οικογενειών τους, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια του εκτεταμένου έργου αναδάσωσης 70 στρεμμάτων καμένης έκτασης, που υλοποιήθηκε από τη Nova τους προηγούμενους μήνες, με τη φύτευση 5.400 δενδρυλλίων.

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ι. Μ. Πεντέλης

Οι εργαζόμενοι της Nova και οι οικογένειές τους, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου Πεντέλης, προχώρησαν σε πότισμα, σκάλισμα και λίπανση των νεαρών δενδρυλλίων, συμβάλλοντας στην ανάπλαση ενός νευραλγικού πνεύμονα της Αττικής. Πρόκειται για μια αναγκαία περιβαλλοντική παρέμβαση που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αναδάσωσης, μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις, που αποτελεί κίνδυνο για την επιβίωσή των νέων δένδρων. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ι. Μ. Πεντέλης

Η αναδάσωση της περιοχής Ιεράς Μονής Πεντέλης αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και την πρόληψη φυσικών καταστροφών, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τα μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου, καθώς και την ανάληψη και ανάπτυξη του έργου ICT  «Έξυπνο Δάσος Ρόδος», ενός έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, με την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της πρωτοβουλίας της Nova για πρωτογενή έρευνα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στο ΑΕΠ και της σημασίας της πρόληψης με τη χρήση τεχνολογίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new (2)
ADVERTORIAL

«Ἔκαμε κρίση… μέ τόν χρωστήρα του»: Μουσική Ενότητα στο Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 19:30

IDF_prison_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Η «Διαβολοβδομάδα» Νο2 της EuroLeague καθηλώνει στο παρκέ του Novasports!

omiroi-kratoumenoi-israel-palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί όμηροι: Επιστρέφουν στη Γάζα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι -Πανηγυρικές εικόνες (videos)

festival-peiraias-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά»: Το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ στις 14 Οκτωβρίου - Πώς θα κινηθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 13:41
adv-new (2)
ADVERTORIAL

«Ἔκαμε κρίση… μέ τόν χρωστήρα του»: Μουσική Ενότητα στο Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 19:30

IDF_prison_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νέα ντοκουμέντα για βασανιστήρια Παλαιστινίων κρατουμένων από τον «πιο ηθικό στρατό του κόσμου» (Video)

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Η «Διαβολοβδομάδα» Νο2 της EuroLeague καθηλώνει στο παρκέ του Novasports!

1 / 3