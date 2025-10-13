«Η Παναγία των Παρισίων»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Η γνωστή ιστορία «Η Παναγία των Παρισίων» παίρνει μορφή μέσα από τη θεατρική ματιά και καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και τη συμμετοχή ενός ξεχωριστού 20μελούς θιάσου, που δίνει ζωή στους διαχρονικούς ήρωες του Βίκτορος Ουγκό. Το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πόρτες της και σας προσκαλεί να εξερευνήσετε τα μυστικά, τα πάθη και τις αντιθέσεις ενός Παρισιού που χαρακτηρίζεται από τη σκοτεινή, αλλά και τη διαχρονική του ομορφιά. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου:

Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Σημείωμα σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Νικολαΐδη:

Είμαι ενθουσιασμένη που μετά τους «Άθλιους» καταπιάνομαι με ένα ακόμα μεγαλειώδες έργο του Βίκτoρος Ουγκό, πόσο μάλλον που συναντιέμαι ξανά με τους ίδιους συνεργάτες (ηθοποιούς και συντελεστές) στην ίδια θεατρική σκηνή.

Και ναι, βρισκόμαστε ξανά στο Παρίσι! Αυτή τη φορά όμως, λίγο παλαιότερα, στα τέλη του Μεσαίωνα. «Η Παναγία των Παρισίων», αυτό το εμβληματικό έργο που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες, μας παρουσιάζει μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή -και σε αρκετά σημεία κωμική- ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ.

Οι ήρωες, με κίνδυνο τη ζωή τους, μπλέκονται σε μία περιπέτεια που παρακολουθεί κανείς με κομμένη την ανάσα. Τσιγγάνοι και Παριζιάνοι, ιερείς και γκαργκόιλς, φρουροί, δικαστές και ποιητές! Ο Φρόλο, η Εσμεράλδα με την πανέξυπνη κατσίκα της, η τραγική φιγούρα μιας μάνας και φυσικά ο μοναχικός κωδωνοκρούστης της εκκλησίας, ο Κουασιμόδος! Όλοι αυτοί οι ήρωες γεννήθηκαν από την πένα του Ουγκό, που έχει κάνει και σ’ αυτό το μυθιστόρημα το θαύμα της.

Ευχή μου, μέσα από τη νέα υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, να εμπνεύσουμε και να συγκινήσουμε μικρούς και μεγάλους θεατές!

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Λυδία Μπουρτσάλα

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα παράστασης: 18 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια: 115′

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 20€, Ζώνη Α: 16€, Ζώνη Β: 14€, Θεωρείο Α: 12€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]

«Θέατρον»

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης