2ος χρόνος επιτυχίας: Θέατρο για παιδιά «Το Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή σε θεατρική διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου| Από 2/11 Θέατρο Άβατον

«Όποιος θέλει να αλλάξει τον κόσμο, αγαπάει τον κόσμο σαν παιδί, και σαν παιδί μένει για πάντα νέος.»

Μετά από μία σεζόν γεμάτη παραστάσεις στην Αθήνα και την Περιφέρεια και με συνεχόμενα sold out στο Θέατρο Άβατον, ο Θίασος Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI συνεχίζει για 2η χρονιά το ταξίδι του στον κόσμο των παιδιών με «Το Γαϊτανάκι».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Ζωρζ Σαρή, «Το Γαϊτανάκι» επιλέχθηκε σκόπιμα, όχι μόνο ως φόρος τιμής, αλλά και ως ένα ακόμα έργο Έλληνα συγγραφέα που προτείνει και προτάσσει την αλληλεγγύη και την αγάπη και στους πιο δύσκολους καιρούς.

«Το Γαϊτανάκι»

της Ζωρζ Σαρή

Θεατρική διασκευή: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Πρεμιέρα:

2 Νοεμβρίου, στις 11:30

Θέατρο Άβατον

Για παιδιά από 6 ετών και πάνω

Λίγα λόγια…

… για την υπόθεση

Ο Κυρ Νικόλας ο Γαρύφαλλος, στα βαθιά του γεράματα, ζει χωμένος στ’ αμέτρητα βιβλία του, ξαγρυπνώντας για να τα διαβάσει όλα. Το μόνο που τον κάνει ν’ αφήσει για λίγο τις ιστορίες και τις λέξεις είναι ο κήπος του. Λατρεύει να φροντίζει τα γαρύφαλλά του.

Μια μέρα ακούει ένα παιδικό τραγούδι που του ξυπνά μια εκπληκτική ιδέα: Aν όλα τα παιδιά του πλανήτη έδιναν τα χέρια θα μπορούσαν να αγκαλιάσουν τη Γη και να δημιουργήσουν ένα πελώριο Γαϊτανάκι. Να τραγουδήσουν και να χορέψουν, να παρασύρουν τα πουλιά, τα λουλούδια, ακόμη και τους μεγάλους.

Γεμάτος πίστη στην Ιδέα, ο Κυρ-Νικόλας ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να αλλάξει τον κόσμο…

«Το Γαϊτανάκι» είναι μια τρυφερή ιστορία για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αποδοχή, κόντρα στον πόλεμο, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Μια υπενθύμιση πως όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Ο Θίασος MATICAPI αφιερώνει την παράστασή του στον «Άνθρωπο με το γαρύφαλλο», που ενέπνευσε και την ίδια τη Ζωρζ Σαρή, αλλά και σε όλους εκείνους που θέλησαν να αλλάξουν τον κόσμο μένοντας έτσι για πάντα νέοι.

Το έργο μπορεί ν’ αγγίζει θέματα σκληρά, η παράσταση ωστόσο μεταφέρει όλα τα επίκαιρα και πανανθρώπινα μηνύματά του στα παιδιά με χιούμορ, κι εστιάζει στην αισιοδοξία και την ελπίδα. Σ’ αυτό βοηθούν πολύ τα μέσα που χρησιμοποιεί, όπως η μουσική, τα εικαστικά αλλά και οι τεχνικές από το μαγικό σύμπαν του τσίρκου.

Το σκηνικό της παράστασης-μια πρωτότυπη περιστρεφόμενη εγκατάσταση που αλλάζει διαρκώς, ανάλογα με την εξέλιξη της ιστορίας, περιλαμβάνει πολλά εικαστικά στοιχεία, κάποια από τα οποία δημιουργούνται επιτόπου, μπροστά στο κοινό.

Η μουσική, δε, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γράφτηκε για τις ανάγκες της παράστασης, είναι ζωντανή και παιγμένη επί σκηνής, με φυσικά όργανα αναμειγμένα και μια νέα ματιά στο πολυτραγουδισμένο «Αν όλα τα παιδιά της Γης».

… για τον θίασο

Ο Θίασος Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI προέκυψε έπειτα από διετές εργαστήρι έρευνας και δημιουργίας πάνω στα διάφορα είδη λαϊκού θεάτρου (Documento, θέατρο καταπιεσμένου, επικό θέατρο, τσίρκο, καραγκιόζη, κ.ά.), με επικεφαλής τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιώργο Τσαγκαράκη. Αποτελείται από επαγγελματίες ηθοποιούς, μουσικούς, χορευτές, εικαστικούς και παιδαγωγούς. Στόχος του είναι η δημιουργία σύγχρονου λαϊκού θεάτρου καθώς και οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις με σκοπό τη διάδοση του είδους σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Ταυτότητα παράστασης

«Το Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή

Από το Θίασο Λαϊκού Θεάτρου MATICAPI

Για παιδιά από 6 ετών



Πρεμιέρα: Κυριακή 2/11 στις 11:30

Θεατρική διασκευή: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσάκαλου

Σκηνικά / Κοστούμια: Βικτώρια Νταρίλα

Πρωτότυπη μουσική: Νατάσσα Μουσάδη

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ζιώγαλας

Μουσική διδασκαλία: Νατάσσα Μουσάδη

Φωτογραφίες / Trailer: Άκης Βαλεργάκης

Γραφιστικά: Αριάδνη Μιχαηλάρη

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Τσαγκαράκης

Οργάνωση Παραγωγής: MATICAPI

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δανάη Αλυσανδράτου, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Άρης Μπαταγιάννης, Σοφία Σίμου, Γιώργος Τσαγκαράκης

Μουσικοί επί σκηνής: Δανάη Αλυσανδράτου, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Άρης Μπαταγιάννης

Πού: Θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, Κεραμεικός (Μετρό Κεραμεικός)

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11:30 και καθημερινές για σχολεία και συλλόγους

Εισιτήρια: 12€ (γενική είσοδος), 10€ (προπώληση), 8€ (Άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)

Προπώληση: https://t.ly/NSqMq

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289

Διάρκεια: 75’ (χωρίς διάλειμμα)