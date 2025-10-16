Νέα σεζόν για τη «Μηχανή του Χρόνου» στην COSMOTE TV

H εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, επιστρέφει για 10η σεζόν στην COSMOTE TV, με νέα επεισόδια που ρίχνουν «φως» σε γεγονότα που σημάδεψαν και διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/10 (21.00, COSMOTE HISTORY HD), με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη Σπιναλόγκα, το νησί που έγινε σύμβολο της απομόνωσης, του στίγματος και της ανθρώπινης αντοχής.

Η εκπομπή καταγράφει τη σκοτεινή ιστορία του μικρού νησιού στον κόλπο της Ελούντας, που για περισσότερο από μισό αιώνα αποτέλεσε σημείο εγκλεισμού εκατοντάδων ασθενών της νόσου του Χάνσεν. Μέσα από αρχειακά πλάνα, ντοκουμέντα και μαρτυρίες, η «Μηχανή του Χρόνου» ανασυνθέτει τη ζωή των ανθρώπων που έμεναν στο νησί και παρουσιάζει πώς δημιούργησαν μέσα στη Σπιναλόγκα μια μικρή κοινωνία, αλλά και πώς άνθισαν σχέσεις, γάμοι και παιδιά πίσω από τα τείχη του ενετικού φρουρίου.

Η «Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 17.00, στο COSMOTE HISTORY HD. Μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.