search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:53
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 17:51

Νέα σεζόν για τη «Μηχανή του Χρόνου» στην COSMOTE TV

16.10.2025 17:51
COSMOTE TV_Michani-tou-Chronou

H εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με τον Χρίστο Βασιλόπουλο, επιστρέφει για 10η σεζόν στην COSMOTE TV, με νέα επεισόδια που ρίχνουν «φως» σε γεγονότα που σημάδεψαν και διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Η πρεμιέρα της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20/10 (21.00, COSMOTE HISTORY HD), με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη Σπιναλόγκα, το νησί που έγινε σύμβολο της απομόνωσης, του στίγματος και της ανθρώπινης αντοχής.

Η εκπομπή καταγράφει τη σκοτεινή ιστορία του μικρού νησιού στον κόλπο της Ελούντας, που για περισσότερο από μισό αιώνα αποτέλεσε σημείο εγκλεισμού εκατοντάδων ασθενών της νόσου του Χάνσεν. Μέσα από αρχειακά πλάνα, ντοκουμέντα και μαρτυρίες, η «Μηχανή του Χρόνου» ανασυνθέτει τη ζωή των ανθρώπων που έμεναν στο νησί και παρουσιάζει πώς δημιούργησαν μέσα στη Σπιναλόγκα μια μικρή κοινωνία, αλλά και πώς άνθισαν σχέσεις, γάμοι και παιδιά πίσω από τα τείχη του ενετικού φρουρίου.

Η «Μηχανή του Χρόνου» θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21.00 και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 17.00, στο COSMOTE HISTORY HD. Μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:51
konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

1 / 3