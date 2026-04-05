ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:38
ΕΛΛΑΔΑ

05.04.2026 14:31

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 40χρονη οδηγός προκάλεσε τροχαίο και επιχείρησε να την καλύψει ο 59χρονος συνοδηγός

Χειροπέδες σε μια 40χρονη κι έναν 59χρονο, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά από περιστατικό τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές.

Οι δυο συλληφθέντες σύμφωνα με το antenna.gr, επιχείρησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές, τα ξημερώματα της Κυριακής, σχετικά με τα στοιχεία του οδηγού ενός εκ των εμπλεκόμενων οχημάτων. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την καταγραφή σύγκρουσης μεταξύ δύο Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, οι δύο συλληφθέντες δήλωσαν ψευδώς ότι οδηγός του ενός οχήματος ήταν ο 59χρονος. Ωστόσο, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το όχημα οδηγούσε η 40χρονη.

Περαιτέρω έλεγχος αποκάλυψε ότι η γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, γεγονός που φέρεται να αποτέλεσε και τον λόγο της προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή δήλωση, ενώ η 40χρονη αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

