Opera Club: Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα μελών

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 29/10 στο operaclub.nationalopera.gr

Το Opera Club, το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα μελών, στοχεύει να φέρει πιο κοντά τους φίλους της λυρικής τέχνης στον μαγικό κόσμο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Μέσα από έναν κόσμο αποκλειστικών προνομίων και μοναδικών εμπειριών, το Opera Club της Εθνικής Λυρικής Σκηνής δημιουργεί μια μεγάλη κοινότητα που στηρίζει ενεργά την όπερα και το μπαλέτο. Το Opera Club υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Έχοντας επιτύχει μια εντυπωσιακή ανάπτυξη του κοινού της, από το 2017 που ξεκίνησε τη λειτουργία της στο ΚΠΙΣΝ, η ΕΛΣ ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα των φίλων της λυρικής τέχνης και του μπαλέτου και παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μοναδικό πρόγραμμα μελών, ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς.

Με τέσσερα διαφορετικά πακέτα συνδρομής, το Opera Club της ΕΛΣ απευθύνεται τόσο στους καινούριους φίλους που θέλουν να γνωρίσουν τη λυρική τέχνη όσο και στους παθιασμένους ακροατές και θεατές του μελοδράματος, αλλά και στους γνώστες της όπερας που ταξιδεύουν διεθνώς για να βλέπουν παραστάσεις, καθώς φυσικά και σε εκείνους που η γνώση, η εμπειρία και η αγάπη τους για την όπερα τους έχουν χρίσει πρεσβευτές της λυρικής τέχνης.

Από την προτεραιότητα στην προπώληση, τις εκπτώσεις σε πακέτα εισιτηρίων, έως τις αποκλειστικές εκδηλώσεις μόνο για μέλη, την πρόσβαση στις πρόβες και τα παρασκήνια, αλλά και τις ειδικές παροχές στο πάρκινγκ, στα Opera bars και σε εστιατόρια του ΚΠΙΣΝ, τα μέλη του Opera Club θα αποκτήσουν μια στενή και προνομιακή σχέση με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Οι 4 κατηγορίες συνδρομών:

Η κατηγορία Opera Friend, με συνδρομή 50€/έτος, αποτελεί το πρώτο βήμα για να γνωρίσει ένας νέος φίλος της όπερας τον συναρπαστικό κόσμο της Λυρικής.

Τα προνόμια του Opera Friend είναι: Προτεραιότητα στην προπώληση (1 ημέρα), 10% έκπτωση στα προϊόντα της ΕΛΣ, 20% έκπτωση στα προγράμματα παραστάσεων, 7% έκπτωση στην αγορά πακέτων παραστάσεων, πρόσβαση σε γενική δοκιμή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο για μέλη, καθώς και ένα GNO TV pass για την online παρακολούθηση μιας παράστασης.

Η κατηγορία Opera Lover, με συνδρομή 100€/έτος, απευθύνεται στους πιστούς φίλους της λυρικής τέχνης και του χορού και προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι στα άδυτα της ΕΛΣ.

Τα προνόμια του Opera Lover είναι: Προτεραιότητα στην προπώληση (3 ημέρες), 12% έκπτωση στα προϊόντα της ΕΛΣ, 50% έκπτωση στα προγράμματα παραστάσεων, 10% έκπτωση στην αγορά πακέτων παραστάσεων, πρόσβαση σε γενική δοκιμή στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο για μέλη, ένα GNO TV pass για την online παρακολούθηση τριών παραστάσεων, καθώς και ένα welcome drink στα Opera bars στην ΕΛΣ.

Η κατηγορία Opera Connaisseur, με συνδρομή 400€/έτος, προσφέρει έναν κόσμο προνομίων μέσα στην καλλιτεχνική οικογένεια της ΕΛΣ.

Τα προνόμια του Opera Connaisseur είναι: Προτεραιότητα στην προπώληση (5 ημέρες), 15% έκπτωση στα προϊόντα της ΕΛΣ, δωρεάν προγράμματα παραστάσεων, 15% έκπτωση στην αγορά πακέτων παραστάσεων, πρόσβαση σε γενικές δοκιμές στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο για μέλη, GNO TV pass για απεριόριστη online παρακολούθηση παραστάσεων, καθώς και δύο welcome drinks στα Opera bars στην ΕΛΣ. Επιπλέον, προπληρωμένη κάρτα για το πάρκινγκ του ΚΠΙΣΝ, ξεναγήσεις στα παρασκήνια της ΕΛΣ, πρόσβαση σε ομιλίες μόνο για μέλη, προσκλήσεις σε κοκτέιλ μετά τις πρεμιέρες και δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης εισιτηρίων.

Η κατηγορία Opera Ambassador, με συνδρομή 1.400€/έτος, προσφέρει αποκλειστικές VIP εμπειρίες και μοναδικές εκπτώσεις.

Τα προνόμια του Opera Ambassador είναι: Προτεραιότητα στην προπώληση (7 ημέρες), 20% έκπτωση στα προϊόντα της ΕΛΣ, δωρεάν προγράμματα παραστάσεων, 20% έκπτωση στην αγορά πακέτων παραστάσεων, απεριόριστη πρόσβαση σε γενικές δοκιμές στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο για μέλη, GNO TV pass για απεριόριστη online παρακολούθηση παραστάσεων, καθώς και τέσσερα welcome drinks στα Opera bars στην ΕΛΣ. Επιπλέον, προπληρωμένη κάρτα για το πάρκινγκ του ΚΠΙΣΝ, ξεναγήσεις στα παρασκήνια της ΕΛΣ, ομιλίες μόνο για μέλη, προσκλήσεις σε όλα τα κοκτέιλ μετά τις πρεμιέρες, δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης εισιτηρίων, ένα exclusive event, ένα ελαφρύ γεύμα στο εστιατόριο DELTA, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε μια exclusive ταξιδιωτική εμπειρία, με αφορμή την παρακολούθηση μιας παράστασης / εκδήλωσης.

Έναρξη λειτουργίας Opera Club: 29 Οκτωβρίου 2025

Πληροφορίες για τα προνόμια των συνδρομών:operaclub.nationalopera.gr

Οι εγγραφές στο Opera Club της ΕΛΣ μπορούν να πραγματοποιούνται online στο operaclub.nationalopera.gr, καθώς και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Opera Club στο Φουαγέ της ΕΛΣ, ο οποίος θα λειτουργεί κατά τις μέρες και τις ώρες των παραστάσεων, αλλά και στα Ταμεία της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (καθημερινά 9.00-21.00).

Πληροφορίες: Ταμεία ΕΛΣ, 2130885700 (καθημερινά 9.00-21.00)

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Ιδρυτικός Δωρητής Opera Club:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)