Εργαστήρια Θεάτρου και Κινηματογράφου για άτομα με αγχώδεις, καταθλιπτικές και ψυχωσικές διαταραχές

Δυο πρωτοποριακά εργαστήρια, ένα θεατρικό και ένα κινηματογραφικό, σχεδίασε και υλοποιεί το ΄Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Συνταγογράφησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα δύο εργαστήρια επιχειρούν να αξιοποιήσουν την τέχνη και τον ευργετικό της χαρακτήρα σε άτομα που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη και ψυχωσικές διαταραχές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι η τέχνη μπορεί να έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας.

Για πρώτη φορά ωστόσο διερευνάται, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, η επίδραση παραμέτρων ευεξίας (well-being) σε άτομα με ψυχικές διαταραχές από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή διευθυντή, Ψυχίατρο, Νίκο Στεφανή.

Παιχνίδια εμψύχωσης, αυτοσχεδιασμοί, ανάληψη ρόλων, βιωματικές δραστηριότητες ξεδιπλώνουν κρυμμένες πτυχές τής ομάδας και του κάθε συμμετέχοντα και συμβάλλουν στη δημιουργική σύνθεση νέων αφηγήσεων. Το θεατρικό εργαστήρι με τίτλο «Unboxing Stories – Ξεδιπλώνοντας Ιστορίες», που πραγματοποιείται στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκφρασης, της συνεργασίας και της συναισθηματικής ενδυνάμωσης ατόμων με ήπιες μορφές κατάθλιψης και παρελθούσες σοβαρές ασθένειες.

Τα θεατρικά εργαστήρια πραγματοποιούνται σε δύο τρίμηνους κύκλους, δώδεκα συναντήσεων ο καθένας. Υλοποιούνται από ομάδα επαγγελματιών καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που συνεργάζονται καθ’όλη τη διάρκεια της δράσης – από τον αρχικό σχεδιασμό και την επιλογή ομάδας-στόχου, έως την ένταξη των ασθενών στην ομάδα και την παρακολούθηση ανά συνεδρία και εν συνόλω της εξελικτικής τους πορείας μέσα σε αυτήν.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στα κινηματογραφικά εργαστήρια, στα οποία συμμετέχουν άτομα με ψυχωσικές διαταραχές. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αναλύσουν τη γλώσσα του κινηματογράφου, συνδυάζοντας το filmmaking με το film analysis. Παρακολουθώντας ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους, αναλύουν το περιεχόμενο, προσεγγίζουν δημιουργικά αυτό που βλέπουν και αποκωδικοποιούν την εικόνα και την οπτική αφήγηση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει εμψυχωτικά, ενσυναισθητικά και ενδυναμωτικά, ενισχύοντας την αίσθηση του εαυτού και προσφέροντας ψυχική ανακούφιση.

Συντελεστές Προγράμματος

Θεατρικό Εργαστήρι

Κία Θανοπούλου, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Αλέξανδρος Τζήμας, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Παναγιώτα Παναγή, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Μουσικός

Γιάννης Σιούτης, Σκηνοθέτης, Θεατροπαραγωγός

Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Μιριάνα Σελάκοβιτς, Ψυχίατρος

Κοραλία Ναχοπούλου, Ψυχολόγος

Κατερίνα Ευαγγελάκου, Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος

Αμαλία Στολάτη, Βοηθός Σκηνοθέτη, Ηθοποιός, Παιδαγωγός