COSMOTE TV: Πλούσιο αθλητικό θέαμα με τα ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Νάπολι-Ίντερ και δράση από το NBA

Η εβδομάδα 24-30/10 φέρνει πλούσιο αθλητικό θέαμα στην COSMOTE TV. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ (26/10, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς και η ιταλική «μάχη» Νάπολι-Ίντερ (25/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K) για την 8η αγωνιστική της Serie A. Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις από το NBA, μεταξύ των οποίων και τα ματς Καβαλίερς-Μπακς (27/10, 00.00, COSMOTE SPORT 5HD) και Μπακς-Νικς (29/10, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Το εγχώριο ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει και τα ματς Κηφισιά-Παναιτωλικός (25/10, 17.00, COSMOTE SPORT 2HD), ΟΦΗ-Ατρόμητος (25/10, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor (26/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD & START) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Επιπλέον, το διήμερο 28-29/10 θα διεξαχθεί και η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ηλιούπολη-ΑΕΚ (29/10, 15.30, COSMOTE SPORT 2HD), Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ (29/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD), Λεβαδειακός-Αστέρας Aktor (29/10, 18.30, COSMOTE SPORT 3HD), Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/10, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD & START) και ΠΑΟΚ-ΑΕΛ Novibet (29/10, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Η Serie A έρχεται με διπλή αγωνιστική την εβδομάδα 24-30/10. Για την 8η αγωνιστική, εκτός από το Νάπολι-Ίντερ, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Μίλαν-Πίζα (24/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & START) και Λάτσιο-Γιουβέντους (26/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ για την 9η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα ματς Αταλάντα-Μίλαν (28/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και Ίντερ-Φιορεντίνα (29/10, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD).

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς Λέβιτσε-ΑΕΚ (28/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD & START) και Μερσίν-Καρδίτσα (29/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD) για το FIBA Basketball Champions League, καθώς και όλη τη δράση από το MotoGP Μαλαισίας (25-26/10, COSMOTE SPORT 5HD).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός-ΑΕΛ Novibet (25/10, 19.30), Λεβαδειακός-Άρης (26/10, 17.00) και ΠΑΟΚ-Βόλος ΝΠΣ (26/10, 19.30) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (26/10, 17.15), Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης (27/10, 22.00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (25/10, 19.30), Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (25/10, 22.00), Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (26/10, 16.00) και Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (26/10, 16.00).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «TELEKOM CENTER Athens» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (28/10, 21.15) και θα παίξει εκτός με τη Μονακό (31/10, 20.00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο «ΣΕΦ» τη Μονακό (29/10, 21.15) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21.15). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Πανιώνιος-Τρέντο (28/10, 19.30) και Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης Betsson (28/10, 21.00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 24-30/10 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League – 8η Αγωνιστική

Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-Παναιτωλικός» (Σάββατο 25/10, 16.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Κηφισιά-Παναιτωλικός (Σάββατο 25/10, 17.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Ατρόμητος» (Σάββατο 25/10, 19.30, COSMOTE SPORT 1HD)

ΟΦΗ-Ατρόμητος (Σάββατο 25/10, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor» (Κυριακή 26/10, 16.30, COSMOTE SPORT 1HD & START & PAO SL PASS)

Παναθηναϊκός-Αστέρας Aktor (Κυριακή 26/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD & START & PAO SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 26/10, 19.35, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (Κυριακή 26/10, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & OL SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Κυριακή 26/10, 23.15, COSMOTE SPORT 1HD)





Κύπελλο Ελλάδας Betsson – League Phase, 3η Αγωνιστική

ΟΦΗ-Ηρακλής (Τρίτη 28/10, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου (Τρίτη 28/10, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Κηφισιά-Athens Kallithea FC (Τρίτη 28/10, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Αιγάλεω-Άρης (Τετάρτη 29/10, 15.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ηλιούπολη-ΑΕΚ (Τετάρτη 29/10, 15.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Ολυμπιακός-Βόλος ΝΠΣ (Τετάρτη 29/10, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Λεβαδειακός-Αστέρας Aktor (Τετάρτη 29/10, 18.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (Τετάρτη 29/10, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD & START)

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ Novibet (Τετάρτη 29/10, 21.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου (Τετάρτη 29/10, 23.40, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A

8η Αγωνιστική

Μίλαν-Πίζα (Παρασκευή 24/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Πάρμα-Κόμο (Σάββατο 25/10, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ουντινέζε-Λέτσε (Σάββατο 25/10, 16.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Νάπολι-Ίντερ (Σάββατο 25/10, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K)

Κρεμονέζε-Αταλάντα (Σάββατο 25/10, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Τορίνο-Τζένοα (Κυριακή 26/10, 13.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Σασουόλο-Ρόμα (Κυριακή 26/10, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Ελλάς Βερόνα-Κάλιαρι (Κυριακή 26/10, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Φιορεντίνα-Μπολόνια (Κυριακή 26/10, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Λάτσιο-Γιουβέντους (Κυριακή 26/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

9η Αγωνιστική

Λέτσε-Νάπολι (Τρίτη 28/10, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Αταλάντα-Μίλαν (Τρίτη 28/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Γιουβέντους-Ουντινέζε (Τετάρτη 29/10, 19.30, COSMOTE SPORT 5HD)

Ρόμα-Πάρμα (Τετάρτη 29/10, 19.30, COSMOTE SPORT 8HD)

Κόμο-Ελλάς Βερόνα (Τετάρτη 29/10, 19.30, COSMOTE SPORT 9HD)

Ίντερ-Φιορεντίνα (Τετάρτη 29/10, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπολόνια-Τορίνο (Τετάρτη 29/10, 21.45, COSMOTE SPORT 5HD)

Τζένοα-Κρεμονέζε (Τετάρτη 29/10, 21.45, COSMOTE SPORT 7HD)

Κάλιαρι-Σασουόλο (Πέμπτη 30/10, 19.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Πίζα-Λάτσιο (Πέμπτη 30/10, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD)

William Hill Scottish Premiership

9η Αγωνιστική

Χαρτς-Σέλτικ (Κυριακή 26/10, 14.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Αμπερντίν-Χιμπέρνιαν (Κυριακή 26/10, 16.30, COSMOTE SPORT 5HD)

10η Αγωνιστική

Χιμπέρνιαν-Ρέιντζερς (Τετάρτη 29/10, 21.45, COSMOTE SPORT 8HD)

Liga Portugal Betclic – 9η Αγωνιστική

Αλβέρκα-Ζιλ Βισέντε (Παρασκευή 24/10, 22.15, COSMOTE SPORT 7HD)

Σάντα Κλάρα-Άβες (Σάββατο 25/10, 20.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Μπενφίκα-Αρούκα (Σάββατο 25/10, 22.30, COSMOTE SPORT 2HD & START)

Τοντέλα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Κυριακή 26/10, 20.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μπράγκα-Κάζα Πία (Κυριακή 26/10, 22.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Roshn Saudi League

6η Αγωνιστική

Αλ Ίτιχαντ-Αλ Χιλάλ (Παρασκευή 24/10, 21.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Αλ Χαζμ-Αλ Νασρ (Σάββατο 25/10, 21.00, COSMOTE SPORT 5HD)

7η Αγωνιστική

Αλ Νασρ-Αλ Ίτιχαντ (Τρίτη 28/10, 21.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Αλ Αχλί-Αλ Ριάντ (Πέμπτη 30/10, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Sky Bet EFL Championship – 12η Αγωνιστική

Πρέστον-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Παρασκευή 24/10, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ίπσουιτς-Γουέστ Μπρομ (Σάββατο 25/10, 14.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπλάκμπερν-Σαουθάμπτον (Σάββατο 25/10, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Sky Bet EFL League One – 14η Αγωνιστική

Πορτ Βέιλ-Στόκπορτ (Δευτέρα 27/10, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Copa Sudamericana – Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική

Ατλέτικο Μινέιρο-Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε (Τετάρτη 29/10, 02.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Copa Libertadores – Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική

Ρασίνγκ Κλουμπ-Φλαμένγκο (Πέμπτη 30/10, 02.30, COSMOTE SPORT 3HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Regular Season

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder (Κυριακή 26/10, 02.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Detroit Pistons-Boston Celtics (Κυριακή 26/10, 21.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks (Δευτέρα 27/10, 00.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (Τρίτη 28/10, 01.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Milwaukee Bucks-New York Knicks (Τετάρτη 29/10, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (Πέμπτη 30/10, 01.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors (Παρασκευή 31/10, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD)

FIBA Basketball Champions League (Regular Season)

Λέβιτσε-ΑΕΚ (Τρίτη 28/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Μερσίν-Καρδίτσα (Τετάρτη 29/10, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Lega Basket Serie A (4η Αγωνιστική)

Ντερτόνα-Τραπάνι (Σάββατο 25/10, 21.30, COSMOTE SPORT 9HD)

Βίρτους Μπολόνια-Σάσαρι (Κυριακή 26/10, 20.00, COSMOTE SPORT 7HD)

ACB Liga Endesa (4η Αγωνιστική)

Μούρθια-Μπασκόνια (Κυριακή 26/10, 13.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μανρέσα (Κυριακή 26/10, 20.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Turkish Basketball Super League (5η Αγωνιστική)

Φενέρμπαχτσε-Τουρκ Τέλεκομ (Κυριακή 26/10, 12.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Τραμπζονσπόρ-Αναντολού Εφές (Κυριακή 26/10, 14.30, COSMOTE SPORT 9HD)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

MotoGP Γκραν Πρι Μαλαισίας (COSMOTE SPORT 5HD)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 25/10, 05.05)

Κατατακτήριες (Σάββατο 25/10, 05.45)

Tissot Sprint (Σάββατο 25/10, 09.45)

Warm Up (Κυριακή 26/10, 04.35)

Αγώνας (Κυριακή 26/10, 08.30)

Moto2 Γκραν Πρι Μαλαισίας (COSMOTE SPORT 5HD)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 25/10, 04.20)

Κατατακτήριες (Σάββατο 25/10, 08.40)

Αγώνας (Κυριακή 26/10, 07.00)

Moto3 Γκραν Πρι Μαλαισίας (COSMOTE SPORT 5HD)

2ες Ελεύθερες Δοκιμές (Σάββατο 25/10, 03.35)

Κατατακτήριες (Σάββατο 25/10, 07.45)

Αγώνας (Κυριακή 26/10, 05.45)

ΤΕΝΙΣ

ATP 500 Βιέννη (COSMOTE SPORT 6HD)

Προημιτελικός (Παρασκευή 24/10, 14.30, 16.30, 18.30, 21.15)

1ος Ημιτελικός (Σάββατο 25/10, 16.00)

2ος Ημιτελικός (Σάββατο 25/10, 18.00)

Τελικός (Κυριακή 26/10, 15.00)

ATP 500 Βασιλεία (COSMOTE SPORT 9HD)

Προημιτελικός (Παρασκευή 24/10, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00)

1ος Ημιτελικός (Σάββατο 25/10, 16.00)

2ος Ημιτελικός (Σάββατο 25/10, 18.00)

Τελικός (Κυριακή 26/10, 16.30)

ATP Masters 1000 Παρίσι (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό (Δευτέρα 27/10, 12.00-19.00)

Κυρίως Ταμπλό (Δευτέρα 27/10, 20.30-00.30)

Κυρίως Ταμπλό (Τρίτη 28/10, 12.00-00.30)

Κυρίως Ταμπλό (Τετάρτη 29/10, 12.00-00.30)

Κυρίως Ταμπλό (Πέμπτη 30/10, 12.00-00.30)

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΠΟΡ

UFC 321 (COSMOTE SPORT 8HD)

Tom Aspinall-Ciryl Gane (Σάββατο 25/10, 21.00)

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

DAIKIN Bundesliga Handball (10η Αγωνιστική)

Μέλσουνγκεν-Λέμγκο (Σάββατο 25/10, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD)

ΒΟΛΕΪ

CEV Champions League Ανδρών

Ολυμπιακός-Νάπρεντακ (Πέμπτη 30/10, 19.00, COSMOTE SPORT 8HD)

CEV Champions League Γυναικών

Μπέβερεν-Ολυμπιακός (Πέμπτη 30/10, 20.30, COSMOTE SPORT 7HD & START)

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Pro Tour Elite 16 Κέιπ Τάουν (Beach Volley)

Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Κυριακή 26/10, 15.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών (Κυριακή 26/10, 16.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Τελικός Ανδρών (Κυριακή 26/10, 17.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Τελικός Γυναικών (Κυριακή 26/10, 18.00, COSMOTE SPORT 8HD)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (NFL)

Carolina Panthers-Buffalo Bills (Κυριακή 26/10, 19.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Denver Broncos-Dallas Cowboys (Κυριακή 26/10, 22.25, COSMOTE SPORT 9HD)

Pittsburgh Steelers-Green Bay Packers (Δευτέρα 27/10, 02.20, COSMOTE SPORT 9HD)

Kansas City Chiefs-Washington Commanders (Τρίτη 28/10, 02.15, COSMOTE SPORT 9HD)